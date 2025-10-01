< sekcia Ekonomika
Forbes zverejnil rebríček 60 najbohatších Slovákov
Ten predstavuje dosiaľ najväčší prehľad najmajetnejších ľudí v krajine.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Bohatí sú čoraz bohatší, a to aj napriek všadeprítomnej neistote. Uviedol to magazín Forbes, ktorý zverejnil nový rebríček 60 najbohatších Slovákov. Ten predstavuje dosiaľ najväčší prehľad najmajetnejších ľudí v krajine. Medzi nimi nechýba až 15 nováčikov vrátane známych mien, ale aj podnikateľov, ktorí systematicky budovali svoj biznis do obrích rozmerov mimo pozornosti médií, informoval v stredu Forbes.
„Z takmer 24 miliárd eur, ktoré podľa našich odhadov vlastní šesť desiatok najbohatších Slovákov, pripadá až 40 percent, čiže 9,62 miliardy eur, na prvú päťku. Medziročne si podľa našich odhadov prilepšili o 1,37 miliardy eur - sčasti vďaka nárastu hodnoty ich aktív, sčasti vďaka historickému zhodnocovaniu rokmi naakumulovaných dividend,“ uviedla šéfredaktorka Forbes Slovensko Lucia Okšová.
Na prvej priečke rebríčka zostáva s odhadom majetku na úrovni 2,25 miliardy eur aj tento rok Tomáš Chrenek, majiteľ zdravotníckej siete Agel a spolumajiteľ oceliarskej skupiny Moravia Steel. Jeho majetok stúpol podľa odhadu medziročne o 250 miliónov eur, a to najmä vďaka rastu hodnoty zdravotníckej skupiny Agel.
Na druhej priečke sa podobne ako vlani umiestnila rodina Tkáčovcov, ktorú v rebríčku zastupujú otec Jozef so synom Patrikom. Forbes odhaduje ich majetok na 2,1 miliardy eur. Medziročne si podľa odhadov prilepšili o zhruba 210 miliónov eur, a to pre rekordné výsledky finančnej časti skupiny J&T. Tretí sa umiestnil partner skupiny Penta Investments Jaroslav Haščák s rodinou, ktorého majetok by mal byť na úrovni dvoch miliárd eur.
„Po covidových rokoch, vypuknutí vojny na Ukrajine a energetickej a inflačnej kríze sa slovenskí milionári viac zamerali na diverzifikáciu svojich portfólií. Aj vďaka tomu sa im darí rásť, čoho dôkazom je aj to, že v prvej desiatke najbohatších Slovákov sme medziročne navýšili odhad majetku u každého z nich. A to aj napriek neistote, ktorá panuje tento rok na trhoch,“ priblížila Okšová.
V tohtoročnom rebríčku najbohatších pribudol rekordný počet 15 nováčikov, pričom odhad ich majetku dosahuje dokopy 1,74 miliardy eur. Niektorí v rebríčku debutujú podľa Forbes vďaka mimoriadnym rastom ich firiem ako v prípade Dalibora Cicmana, zakladateľa e-commerce gigantu GymBeam.
