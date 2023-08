Ford a partneri si vybrali Kanadu pre závod na výrobu batérií

Ottawa 17. augusta (TASR) - Konzorcium, ktoré tvoria americká automobilka Ford a juhokórejské spoločnosti EcoPro BM a SK On, vo štvrtok uviedlo, že postaví závod v hodnote 1,2 miliardy kanadských dolárov (815,33 milióna eur) na výrobu materiálov pre batérie do elektrických vozidiel (EV) v kanadskom Becancoure v provincii Quebec. Oznámilo to kanadské ministerstvo priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kanada sa snaží stať sa centrom dodávateľského reťazca EV. Tamojšia vláda poskytne konzorciu podmienečnú pôžičku vo výške 322 miliónov CAD a Quebec ponúkne rovnakú sumu ako čiastočne odpustiteľnú pôžičku, uvádza sa vo vyhlásení. Začiatok výstavby sa očakáva v prvej polovici roku 2026 a závod prinesie viac ako 345 pracovných miest.



Kanada, ktorá má veľký sektor ťažby nerastov vrátane lítia, niklu a kobaltu, sa snaží prilákať spoločnosti zapojené do všetkých úrovní dodávateľského reťazca elektromobilov prostredníctvom multimiliardového fondu zelených technológií.



V máji americká automobilka General Motors a juhokórejská firma POSCO Future M uviedli, že zvýšia výrobnú kapacitu v kanadskom závode na batérie, ktorého výstavba bola prvýkrát ohlásená minulý rok. Nemecká spoločnosť BASF buduje tiež továreň na batérie v Kanade.



Nemecká automobilka Volkswagen a Stellantis, materská spoločnosť značiek Fiat a Chrysler, budujú závody na batérie v hodnote niekoľkých miliárd dolárov v Ontáriu, srdci kanadského automobilového priemyslu, ktorý má historické väzby s automobilkami v Detroite.



(1 EUR = 1,4718 CAD)