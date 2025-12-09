< sekcia Ekonomika
Ford a Renault budú spolupracovať na vývoji elektromobilov
Obe automobilky budú vyvíjať elektromobily značky Ford založené na platforme Ampere od spoločnosti Renault, ktoré sa budú vyrábať v závode Renaultu v Douai v severnom Francúzsku.
Autor TASR
Detroit/Paríž 9. decembra (TASR) - Americký automobilový gigant Ford uzavrel partnerstvo s francúzskym výrobcom áut Renault s cieľom vyrábať cenovo dostupné elektromobily pre európsky trh. Oznámili to v utorok obe spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správ DPA a businesstimes.
Obe automobilky budú vyvíjať elektromobily značky Ford založené na platforme Ampere od spoločnosti Renault, ktoré sa budú vyrábať v závode Renaultu v Douai v severnom Francúzsku. Očakáva sa, že prvé vozidlo sa dostane na trh v roku 2028 a predstavuje začiatok širšej produktovej ofenzívy spoločnosti Ford v Európe.
Napriek spolupráci obe spoločnosti zdôraznili, že značky zostanú odlišné. Okrem dohody o elektromobiloch podpísali Ford a Renault memorandum o porozumení s cieľom preskúmať spoluprácu v oblasti ľahkých úžitkových vozidiel v Európe vrátane potenciálneho spoločného programu vývoja a výroby.
„Strategické partnerstvo so skupinou Renault predstavuje pre Ford dôležitý krok a podporuje našu stratégiu budovania vysoko efektívneho a pre budúcnosť pripraveného podnikania v Európe,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Fordu Jim Farley.
„Ako americká spoločnosť vnímame Európu ako prvú líniu v globálnej transformácii nášho priemyslu,“ povedal Farley krátko po tom, ako v stĺpčeku pre Financial Times varoval, že Európska únia (EÚ) riskuje budúcnosť svojho automobilového priemyslu stanovením prísnych požiadaviek na elektromobily.
Cieľom spolupráce je spojiť zdroje a zvýšiť rýchlosť a efektívnosť v čase rastúcej konkurencie zo strany čínskych výrobcov, dodal Farley na prezentácii spolupráce v Paríži.
Spoločnosť Ford v utorok zároveň vyzvala Brusel na realistickejší cieľ v oblasti elektromobilov a pragmatický prístup k plánovanému postupnému vyradeniu áut so spaľovacími motormi z predaja do roku 2035.
Spotrebitelia by mali mať možnosť používať hybridné vozidlá dlhšie namiesto toho, aby čelili nútenému prechodu na elektromobily skôr, ako budú pripravení, povedal Jim Baumbick, šéf divízie Ford v Európe.
Podľa Baumbicka by cieľom malo byť urobiť prechod pre zákazníkov atraktívnejším a dostupnejším. Dodal, že tvorcovia politiky musia zabezpečiť stimuly na nákup elektromobilov a nabíjacej infraštruktúry aj mimo mestských centier.
Podľa nedávnych údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov mal Ford k októbru 2025 podiel na európskom automobilovom trhu vo výške 3,1 %, zatiaľ čo Renault mal podiel 10,4 %.
Dopyt po konvenčných benzínových a naftových vozidlách spoločnosti Ford v uplynulých rokoch do značnej miery klesol pre agresívny tlak Bruselu na elektrifikáciu. Tento tlak však otvoril európske trhy aj čínskym značkám elektromobilov, pričom BYD rýchlo zvyšuje svoj podiel na trhu v Európe.
