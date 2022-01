Ford chce pre veľký záujem zdvojnásobiť výrobu pick-upu Lightning

Detroit 4. januára (TASR) - Americká automobilka Ford Motor v utorok uviedla, že takmer zdvojnásobí ročnú výrobu svojho elektrického pick-upu F-150 Lightning na 150.000 kusov, keďže tento model si ešte pred jeho uvedením na trh v USA na jar tohto roku zarezervovalo takmer 200.000 ľudí.



Oznámenie Fordu prichádza deň pred verejným odhalením elektrického pick-upu Chevrolet Silverado konkurenčnej automobilky General Motors (GM), ktorý sa má začať predávať začiatkom roka 2023.



Silverado E predstaví na diaľku generálna riaditeľka GM Mary Barrová v stredu (5. 1.) v rámci v veľtrhu spotrebnej elektroniky v Las Vegas.



Generálny riaditeľ Fordu Jim Farley začiatkom decembra povedal pre televíziu CNBC, že automobilka musela prestať prijímať rezervácie na Lightning na rok 2022, „pretože ich bolo tak veľa“.



Ford pôvodne plánoval vyrábať približne 80.000 kusov pick-upu Lightning ročne. Vzhľadom na veľký záujem sa však v priebehu nasledujúcich dvoch rokov bude snažiť zdvojnásobiť výrobu v závode Rouge neďaleko sídla spoločnosti v Dearborne v štáte Michigan.



Takmer 200.000 ľudí zložilo vratnú zálohu vo výške 100 USD v rámci rezervácie nového elektrického pick-upu. Ford teraz rozposiela e-maily, v ktorých žiada zákazníkov, aby zmenili svoje rezervácie na skutočné objednávky s výberom predajcu a dohodnutou cenou. Štartovacia cena by v roku 2022 mala byť 39.974 USD (35.203,87 eura) bez federálnych alebo štátnych daňových úľav.



Zamestnanci teraz vyrábajú predprodukčné verzie nákladných vozidiel, ktoré sa použijú na testovanie. Verzie pre spotrebiteľov sa očakávajú na jar.



V decembri Ford oznámil, že strojnásobí výrobu elektrického crossoveru Mustangu Mach-E, ktorý sa vyrába v Mexiku na viac ako 200.000 kusov do roku 2023, aby uspokojil dopyt, ktorý je väčší, než sa očakávalo.



Automobilka uviedla, že bude mať do 24 mesiacov ročnú kapacitu na výrobu 600.000 elektrických vozidiel na celom svete, pričom sa chce stať „jasnou dvojkou" medzi výrobcami elektromobilov v Severnej Amerike po automobilke Tesla, ktorá minulý rok predala viac ako 900.000 elektrických vozidiel.



Podľa odhadu spoločnosti AutoForecast Solutions elektromobily Ford EV sa budú vyrábať v Spojených štátoch, Kanade, Mexiku, Číne a Nemecku.



(1 EUR = 1,1355 USD)