Ford investuje 900 miliónov USD do modernizácie továrne v Thajsku

Bangkok 8. decembra (TASR) - Americká automobilka Ford Motor investuje 900 miliónov USD (799,57 milióna eur) do modernizácie továrne v Thajsku, v ktorej vyrába svoj pick-up Ranger a SUV Everest. Bude to jej najväčšia investícia v tejto ázijskej krajine.



Plán zahŕňa takmer zdvojnásobenie počtu robotov v thajskom výrobnom závode AutoAlliance Thailand, v spoločnom podniku s japonskou automobilkou Mazda Motor, pričom 400 miliónov USD z investície pôjde do dodávateľského reťazca.



Ford v thajskom závode pridá aj druhú zmenu, vďaka čomu tam pribudne 1250 nových pracovných miest a počet zamestnancov v Thajsku zvýši na viac ako 9000.



Ford je schopný vyrobiť v Thajsku približne 270.000 vozidiel ročne. Asi 60 % sa vyváža na ázijsko-pacifické trhy, ako je Austrália, Nový Zéland a Filipíny, kde sú pick-upy Ford obľúbené.



Modernizácia závodu umožní spoločnosti lepšie prispôsobiť výrobu vozidiel a ponúkať širšiu škálu variácií od otvorených kabín cez štvordverové pick-upy, aby zodpovedali dopytu.



Tento krok kontrastuje so zatvorením troch závodov Fordu v Brazílii v tomto roku v rámci globálnej reštrukturalizácie v hodnote 11 miliárd USD a cieľom dosiahnuť 8 % globálnu prevádzkovú maržu. Americká spoločnosť odchádza tiež z Indie, kde mala už dlho problémy dosiahnuť zisk.



Thajsko je štvrtým najväčším ázijským centrom výroby a exportu automobilov. Toto odvetvie sa podieľa približne 10 % na hrubom domácom produkte (HDP) krajiny a zhruba rovnakou mierou aj na počte pracovných miest vo výrobe.



Minulý rok spoločnosť General Motors predala svoje thajské továrne čínskej spoločnosti Great Wall Motors, ktorá tam začala vyrábať SUV a plánuje tam vyrábať elektrické vozidlá.



Thajská štátna energetická firma zase oznámila, že investuje 1 až 2 miliardy USD do závodu na výrobu elektrických vozidiel s taiwanským Foxconnom.



(1 EUR = 1,1256 USD)