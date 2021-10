Ford investuje v Británii do výroby komponentov pre elektromobily

Londýn 18. októbra (TASR) - Americká automobilka Ford investuje v prepočte zhruba 270 miliónov eur do výroby komponentov pre elektrické autá v Británii. Oznámila to firma v pondelok s tým, že s výrobou by chcela začať do troch rokov.



Automobilka uviedla, že do svojho závodu v meste Halewood neďaleko Liverpoolu plánuje investovať celkovo 230 miliónov libier (272,62 milióna eur). Závod by mal po transformácii vyrábať ročne približne 250.000 elektrických pohonných jednotiek, pričom výroba by sa mala spustiť približne v polovici roka 2024. Americká firma už skôr informovala, že do roku 2030 chce v Európe produkovať iba elektrické vozidlá.



Investíciu podľa agentúry Reuters podporí aj britská vláda, a to prostredníctvom fondu určeného na transformáciu automobilového sektora Automotive Transformation Fund. Cieľom je aj udržať pracovné miesta. V závode pracuje približne 500 ľudí a ako povedal prezident Fordu pre Európu Stuart Rowley, po transformácii by mal závod zamestnávať približne rovnaký počet ľudí.



Aj keď je investícia Fordu pre Britániu veľmi dobrou správou, podľa írskeho denníka The Irish Times je jej objem zhruba tretinový v porovnaní s plánovanou investíciou pre závod Fordu v Kolíne nad Rýnom. Investícia pre tento závod dosiahne približne 1 miliardu USD (861,9 milióna eur).



Napriek tomu je to ďalšia investícia do britského automobilového sektora, ktorý sa po rozhodnutí Britov opustiť Európsku úniu obával odchodu zahraničných výrobcov. V júli však novú investíciu v Británii oznámil japonský Nissan a krátko po ňom aj Stellantis. Ten informoval, že jeho závod Vauxhall v Ellesmere Port bude vyrábať elektrické dodávky.



(1 EUR = 0,84368 GBP, 1 EUR = 1,1602 USD)