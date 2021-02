Ford investuje v Južnej Afrike viac než miliardu dolárov

Johannesburg 2. februára (TASR) - Americká automobilka Ford investuje do svojich prevádzok v Južnej Afrike viac než miliardu dolárov. Uviedla to v utorok automobilka s tým, že časť financií plánuje použiť na zvýšenie produkcie pikapov Ranger.



Spoločnosť investuje v Južnej Afrike celkovo 1,05 miliardy USD (868,92 milióna eur). Kapacita Fordu by sa tak v krajine mala zvýšiť z terajších 168.000 na 200.000 áut, povedal Andrea Cavallaro, prevádzkový riaditeľ zahraničnej divízie Fordu International Markets Group. "Je to najväčšia investícia Fordu v Južnej Afrike a jedna z najväčších v automobilovom priemysle v krajine," dodal Cavallaro po oznámení zámerov Fordu.



Z celkovej investície viac než 680 miliónov USD použije Ford na modernizáciu technológií a nové zariadenia v závode v Silvertone, okrajovej štvrti Pretórie. Zvýšená produkcia umožní vytvoriť 1200 nových pracovných miest, čím počet zamestnancov Fordu dosiahne 5500.



Navyše zvyšné financie pôjdu do podpory dodávateľských sietí, v rámci ktorých investícia vytvorí ďalších 10.000 pracovných miest. Cavallaro zároveň dodal, že cieľom Fordu je, aby závod v Silvertone bol už v roku 2024 energeticky sebestačný a uhlíkovo neutrálny.



(1 EUR = 1,2084 USD)