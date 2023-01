Ford je ochotný rokovať s nemeckými odbormi o štrukturálnych zmenách

Kolín nad Rýnom 29. januára (TASR) - Vedenie americkej spoločnosti Ford naznačilo, že je ochotné rokovať so zástupcami nemeckých odborov o plánovaných štrukturálnych zmenách v továrni automobilky v Nemecku. Uviedol to v sobotu (28. 1.) šéf zamestnaneckej rady v závode Fordu v Kolíne nad Rýnom Benjamin Gruschka, ktorý je členom odborového zväzu IG Metall. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ford minulý týždeň oznámil, že jeho plánovaný prechod na výrobu elektrických vozidiel (EV) si vyžiada bližšie nešpecifikované štrukturálne zmeny. To vyvoláva obavy z rušenia pracovných miest a prepúšťania v nemeckých závodoch.



Ford sa zaviazal vytvoriť v Európe do roku 2030 výlučne elektrický rad vozidiel a jeho vedenie v USA opakovane naznačilo, že elektrické vozidlá si vyžadujú menej práce.



Predstavitelia nemeckých odborov IG Metall v utorok (24. 1.) uviedli, že Ford do polovice februára rozhodne, koľko pracovných miest v Európe zruší.



"Vedenie Fordu naznačilo ochotu rozprávať sa," povedal Gruschka na brífingu pre médiá v Kolíne nad Rýnom.



Dodal, že nebol dohodnutý žiadny dátum rozhovorov a že Ford ešte neposkytol podrobnosti o tom, čo plán reštrukturalizácie zahŕňa.



Hovorca spoločnosti Ford so sídlom v Nemecku sa v sobotu odmietol k tomu vyjadriť.



Podľa odborového zväzu IG Metall najhorší scenár sa pripravuje pre závod v Kolíne nad Rýnom, kde vraj má byť zrušených do 2500 pracovných miest vo vývoji a ďalších 700 v administratíve.



Gruschka naznačil tiež, že zamestnanci Fordu sú pripravení vystúpiť proti akémukoľvek prepúšťaniu, ale odmietol bližšie špecifikovať, o aké akcie pôjde.



V amerických médiách sa tento týždeň objavili tiež správy, že Ford rokuje s čínskym výrobcom elektrických vozidiel BYD o predaji svojho výrobného závodu v nemeckom meste Saarlouis, o ktorý má tiež záujem zmluvný výrobca automobilov Magna.