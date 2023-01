Ford Motor chce v Európe prepustiť okolo 3200 ľudí

New York 24. januára (TASR) - Americká automobilka Ford Motor je ďalšou veľkou spoločnosťou, ktorá plánuje prepúšťanie. V Európe, predovšetkým v Nemecku, chce zrušiť okolo 3200 pracovných miest, uviedli mediálne správy s odvolaním sa na nemecký odborový zväz IG Metall. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Ford podľa hovorcu IG Metall do polovice februára rozhodne o tom, koľko presne zruší pracovných miest v Európe. Americká automobilka tiež plánuje premiestniť časť vývoja produktov do USA. Plánované prepúšťanie je súčasťou snahy automobilky o zníženie nákladov, keďže ekonomické vyhliadky sa zhoršujú a narastajú obavy z recesie.



Rastúce ceny materiálov používaných pri výrobe batérií pre elektrické vozidlá sú údajne pre Ford veľkým problémom. Automobilka si stanovila za cieľ, aby do roku 2030 polovica z jej globálneho predaja pripadala na elektrické vozidlá. Ford nedávno vyhlásil, že musí zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a že prechod na výrobu elektrických vozidiel si vyžaduje štrukturálne zmeny.



Ford podľa agentúry Reuters plánuje zrušiť 2500 pracovných miest v oblasti vývoja produktov a ďalších 700 v administratíve, pričom prepúšťanie sa týka predovšetkým Nemecka. Automobilka o plánoch informovala zamestnancov svojho závodu v Kolíne nad Rýnom, kde pracuje približne 14.000 ľudí. Ďalších 3800 ľudí pracuje vo vývojovom centre v severnej časti Kolína.