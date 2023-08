Ford môže v Nemecku predávať poloautonómne vozidlá

Berlín 28. augusta (TASR) - Americká spoločnosť Ford môže v Nemecku predávať aj vozidlá s funkciou poloautonómnej jazdy, ktorá vodičom na určitých úsekoch diaľnice umožňuje zložiť ruky z volantu. Technológia Blue Cruise dostala od úradu pre automobilovú dopravu zelenú, oznámila spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Základom pre úspešné schválenie v Nemecku boli údaje zozbierané po celom svete na základe viac ako milióna testovacích kilometrov, uviedol manažér Fordu Torsten Wey.



Aj s technológiou Blue Cruise musia vodiči sledovať premávku. Ak zaspia alebo surfujú na internete, infračervená kamera to zaznamená a zaznie výstražný signál, ktorý sa postupne zosilňuje. Ak vodič stále nereaguje, vozidlo mierne zabrzdí. Na začiatku bude funkcia Blue Cruise dostupná len v elektrickom športovom vozidle Mustang Mach-E, ktoré si zákazníci budú môcť objednávať už o niekoľko týždňov.



Odborníci z odvetvia reagovali na správu zdržanlivo. Pre Ford je to malý krok vpred, ale konkurencia je už ďalej, uviedol Ferdinand Dudenhöffer z Centra automobilového výskumu (CAR) v Duisburgu. S poloautonómnou technológiou Fordu je nutné stále pozorne sledovať premávku, zatiaľ čo napríklad v prípade Mercedesu to už nie je potrebné, vysvetlil.