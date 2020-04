Ford odhaduje, že v 1. kvartáli zaznamenal čistú stratu 2 miliardy USD

Detroit 17. apríla (TASR) - Ford Motor očakáva, že v 1. kvartáli zaznamenal čistú stratu 2 miliardy USD (1,84 miliardy eur). Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá stláča predaje a produkciu.



Americký koncern to uviedol v doplnenej správe pre americkú Komisiu pre cenné papiere a burzy (SEC). Ford už predtým varoval investorov, že zaznamenal stratu pred zdanením zhruba 600 miliónov USD a pokles tržieb o 16 %.



Finančný riaditeľ Fordu Tim Stone v pondelok (13. 4.) uviedol, že koncern má dostatok hotovosti, minimálne do konca tretieho kvartála. Ford oznámil, že k 9. aprílu mal v hotovosti 30 miliárd USD.



Ford predpokladá, že tržby v 1. kvartáli dosiahli zhruba 34 miliárd, teda o 15,7 % menej ako v rovnakom období vlani. Koncern by mal zverejniť výsledky za 1. štvrťrok 28. apríla.