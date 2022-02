Ford plánuje rozsiahle investície do prechodu na elektromobilitu

Detroit 1. februára (TASR) - Ford Motor rozsiahlo investuje do reorganizácie a prechodu na elektromobily. Americký koncern plánuje nové investície v objeme až 20 miliárd USD (17,76 miliardy eur) do výroby elektromobilov.



Tieto dodatočné investície majú byť rozložené do najbližších 5 až 10 rokov, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené s týmito plánmi. Majú sa použiť napríklad na prebudovanie závodov Fordu po celom svete, aby sa v nich produkovali elektromobily.



Prechod na elektromobilitu ma na starosti bývalý manažér Apple a Tesly Doug Field.



Generálny riaditeľ Fordu Jim Farley už prisľúbil, že koncern do roku 2025 dá 30 miliárd USD na rozvoj elektromobility. Spomínaných 20 miliárd znamená navýšenie investícií do výroby elektromobilov na 50 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1260 USD)