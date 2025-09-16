< sekcia Ekonomika
Ford plánuje v Kolíne nad Rýnom zrušiť 1000 pracovných miest
Výroba v Kolíne sa zredukuje z pôvodne dvojzmennej prevádzky na jednozmennú, a to od januára budúceho roka, oznámil Ford.
Kolín nad Rýnom 16. septembra (TASR) - Americká automobilka Ford plánuje zrušiť vo svojom nemeckom závode v Kolíne nad Rýnom do konca tohto roka 1000 pracovných miest. Uviedla to spoločnosť v utorok, pričom ako dôvod oznámila slabý dopyt po elektrických vozidlách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výroba v Kolíne sa zredukuje z pôvodne dvojzmennej prevádzky na jednozmennú, a to od januára budúceho roka, oznámil Ford. Stane sa tak necelý rok po tom, čo firma zverejnila plány počítajúce s výraznou redukciou nákladov. V novembri minulého roka spoločnosť uviedla, že do konca roka 2027 plánuje zrušiť v Európe približne 4000 pracovných miest, z toho 2900 zruší v Kolíne nad Rýnom.
V máji proti plánom firmy zamestnanci závodu štrajkovali, pred zhruba dvomi týždňami však s úspornými opatreniami súhlasili. Zhruba 93,5 % z celkového počtu zamestnancov podporilo kompromisný návrh, na ktorom sa v júli dohodli odborári z IG Metall s vedením Fordu.
Najnovšie oznámenie je však navyše, nad plán pôvodného rozsahu prepúšťania z novembra 2024, ktorý počítal so zrušením 2900 miest. Spoločnosť dodala, že o týchto plánoch bude ešte rokovať so zástupcami zamestnancov.
Najnovšie oznámenie rušenia pracovných miest by sa malo uskutočniť do budúceho roka. Ak firma svoje plány zrealizuje tak, ako si predsavzala, počet zamestnancov v Kolíne nad Rýnom klesne v budúcich dvoch rokoch na zhruba 7600. Ešte pred piatimi rokmi zamestnával Ford v závode približne 20.000 ľudí.
