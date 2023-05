Ford plánuje znížiť v Číne náklady, majú prepustiť vyše 1000 ľudí

Šanghaj 15. mája (TASR) - Americká automobilka Ford pracuje na znížení nákladov na čínskom trhu. Cieľom je zastavenie dlhodobého poklesu predaja na najväčšom automobilovom trhu sveta. Uviedol to pre agentúru Reuters zástupca čínskej divízie Ford China.



"Pri týchto nákladoch nemáme šancu v Číne konkurovať. Preto pracujeme na internej báze aj v spolupráci s našimi obchodnými partnermi na znížení nákladov vo všetkých oblastiach," povedal zástupca Ford China. "Zvládnuť to môžeme iba prostredníctvom zoštíhlenej a pružnej spoločnosti. Tieto kroky sú preto nevyhnutné, ak chceme vytvoriť v Číne zdravší a udržateľnejší biznis," dodal.



Predaj vozidiel Fordu na čínskom trhu klesá od roku 2016. Na druhej strane, export áut tejto značky z Číny sa v minulom roku takmer zdvojnásobil.



Čínske médiá v tejto súvislosti minulý týždeň informovali, že firma plánuje prepúšťať. Na základe nemenovaných zdrojov médiá uviedli, že americká spoločnosť by mala zrušiť v Číne 1300 pracovných miest. Ford sa k spôsobu znižovania nákladov nevyjadril.