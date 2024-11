Ford plánuje zrušiť v Európe 4000 pracovných miest, väčšinu v Nemecku

Kolín nad Rýnom 20. novembra (TASR) - Americká automobilka Ford plánuje do troch rokov zrušiť v Európe 4000 pracovných miest. Cieľom je výrazné zníženie nákladov, keďže firma dopláca na slabý záujem o elektromobily, na produkciu ktorých tlačia európske vlády. Tie zároveň automobilka viní z nedostatočnej propagácie týchto vozidiel. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.



Z plánovanej redukcie 4000 pracovných miest sa väčšina dotkne Nemecka. Tu chce Ford zrušiť 2900 pozícií. Na prepúšťanie v Nemecku najviac doplatia zamestnanci závodu v Kolíne nad Rýnom, kde má firma aj svoje európske ústredie. Ďalších 800 pracovných miest zruší v Británii a zvyšných 300 v rôznych štátoch Európskej únie.



Závod v Kolíne nad Rýnom vlastní Ford takmer storočie. V minulých rokoch automobilka do závodu investovala zhruba 2 miliardy USD (1,89 miliardy eur) s cieľom upraviť ho na výrobu dvoch elektrických modelov. Momentálne v ňom zamestnáva 11.500 ľudí, čo znamená, že do troch rokov plánuje v Kolíne nad Rýnom prepustiť zhruba každého štvrtého zamestnanca. V celej Európe zamestnáva firma 28.000 ľudí a vo svete 174.000.



Pritom už terajší počet zamestnancov v Kolíne nad Rýnom je výrazne nižší než pred niekoľkými rokmi. Ešte v roku 2018 zamestnával Ford v tomto závode takmer 20.000 ľudí. Firma však v posledných rokoch zápasí so slabým predajom, tak v Nemecku, ako aj v celej Európe. Jej situáciu komplikuje ekonomický útlm, ukončenie nemeckých vládnych dotácií na podporu kúpy elektromobilov a s tým idúci pokles záujmu o tieto vozidlá na najväčšom automobilovom trhu Európy.



Výsledkom sú vysoké straty Fordu v oblasti výroby osobných vozidiel. Firma poukázala aj na silnú konkurenciu v tomto segmente a prísne emisné normy. V tejto súvislosti vedenie Fordu uviedlo, že "európske vlády nedokázali vytvoriť konzistentnú a jasnú agendu na podporu elektromobility".



Šéf nemeckej divízie Fordu Marcus Wassenberg povedal, že spoločnosť má naďalej záujem o udržanie si silnej pozície v Európe pre budúce generácie. "Musíme tak pristúpiť k ťažkým, avšak nevyhnutným opatreniam, aby si automobilka udržala konkurencieschopnosť na európskom trhu," dodal Wassenberg.