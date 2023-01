Ford rokuje s čínskym BYD o predaji nemeckého závodu

New York/Berlín 24. januára (TASR) - Americká automobilka Ford rokuje s čínskym výrobcom elektrických vozidiel BYD o predaji svojho výrobného závodu v Nemecku. Uviedol to v utorok denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Má ísť o závod v Saarlouis, kde sa výroba vozidiel má skončiť v roku 2025, tvrdí WSJ a dodáva, že rozhovory sú stále v prípravnom štádiu a nakoniec môžu zlyhať.



Ford, ktorý vyrába v Saarlouis svoj kompaktný model Focus, neodpovedal zatiaľ na žiadosť agentúry Reuters o komentár.



Rastúce náklady na materiály na výrobu batérií pre elektrické vozidlá a predpokladané spomalenie americkej ekonomiky, ako aj európskych ekonomík vyvíja tlak na výrobcov automobilov, aby znížili výdavky.



Podľa separátnej správy Ford v utorok uviedol, že do polovice februára rozhodne o tom, koľko pracovných miest v Európe zruší, po tom, ako nemecký odborový zväz IG Metall začiatkom týždňa informoval, že automobilka chce zrušiť 3200 pracovných miest v továrni v nemeckom Kolíne nad Rýnom a plánuje presunúť časť z vývoja produktov do USA. Pracovníci v Kolíne nad Rýnom, kde Ford zamestnáva približne 14.000 ľudí vrátane 3800 vo vývojovom centre v susednom Merkenichu, boli o plánoch informovaní na pondelkovom (23. 1.) zasadnutí podnikovej rady.



V správe sa tiež uvádza, že Ford eviduje záujem približne 15 potenciálnych investorov, ale podmienky dohody sa nepodarilo zistiť.