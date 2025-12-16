Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ford ruší plány na generáciu veľkých úplne elektrických nákladných áut

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Automobilka očakáva, že reštrukturalizácia podnikateľských priorít a obmedzenie investícií do úplne elektrických áut pre ňu bude znamenať jednorazové položky v sume 19,5 miliardy dolárov.

Autor TASR
Detroit 16. decembra (TASR) - Americký výrobca áut Ford Motor plánuje zmeniť svoje investičné plány tak, že sa sústredí na hybridné vozidlá, zruší zámer vyrábať novú generáciu veľkých, úplne elektrických nákladných automobilov a namiesto toho sa bude orientovať na cenovo dostupnejšie menšie elektromobily. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.

Automobilka očakáva, že reštrukturalizácia podnikateľských priorít a obmedzenie investícií do úplne elektrických áut pre ňu bude znamenať jednorazové položky v sume 19,5 miliardy dolárov (16,59 miliardy eur). Väčšinu z týchto položiek zaúčtuje vo štvrtom kvartáli.

Jednorazové položky ovplyvnia čistý zisk automobilky, ale nebudú mať vplyv na upravený zisk. Ford očakáva, že jeho upravený zisk pred úrokmi a zdanením za tento rok bude v sume zhruba 7 miliárd dolárov (5,95 miliardy eur).

Odbyt v segmente elektrických áut v USA sa oslabil po tom, ako administratíva prezidenta Donalda Trumpa v septembri ukončila federálne daňové úľavy pre ľudí kupujúcich elektromobily v sume 7500 dolárov (6380 eur). Generálny riaditeľ Fordu Jim Farley pre CNBC povedal, že táto politika „nebola jediným dôvodom“ pre zmenu investičných plánov, ale tiež zohrala svoju rolu.

(1 EUR = 1,1753 USD)
