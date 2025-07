Ford sa dohodol s odbormi na garanciách pre zamestnancov v Nemecku

Kolín nad Rýnom 11. júla (TASR) - Spor vyvolaný plánmi na výrazné zníženie pracovných v nemeckých závodoch automobilky Ford sa podarilo zažehnať. Americký koncern a odborový zväz IG Metall v piatok oznámili, že strany sa dohodli na pláne, ktorý počíta s vyplatením odstupného, možnosťou čiastočného odchodu do dôchodku a vytvorení finančnej záchrannej siete pre dôchodcov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ford má v Kolíne nad Rýnom dva závody, v ktorých zamestnáva približne 11.500 ľudí. Do konca roka 2027 sa má ich počet znížiť o 2900. Dohoda garantuje, že bývalí zamestnanci Fordu v dôchodkovom veku dostanú od americkej materskej spoločnosti v prípade krachu jej nemeckej dcéry peniaze. IG Metall pred takýmto negatívnym scenárom varoval a jeho obavy by sa teraz mali zmierniť. Spor o znižovanie počtu pracovných miest vrie už niekoľko mesiacov a v máji viedol k prvému štrajku takmer v storočnej histórii nemeckých závodov Fordu.



Počas rokovaní odbory ponúkli vedeniu podniku určité ústupky. Doteraz boli výpovede z prevádzkových dôvodov v kolínskych závodoch vylúčené až do roku 2032, čo poskytlo odborom pomerne silnú vyjednávaciu pozíciu. V prípade teoreticky možného bankrotu spoločnosti by však takáto záruka už nemala žiadnu cenu.



Nová dohoda podľa spoločnosti stanovuje, že prepúšťanie z prevádzkových dôvodov je možné, ak sa vyčerpajú všetky alternatívy. Znamená to, že ak sa nenájde dostatok zamestnancov, ktorí by odišli dobrovoľne, môže automobilka nakoniec pristúpiť k výpovediam.



Ford sa Nemecku nachádza v zložitej situácii. Automobilka v Kolíne nad Rýnom ukončila výrobou spaľovacích automobilov, pričom posledný model Ford Fiesta zišiel z výrobnej linky v roku 2023. Závod spoločnosť prestavala na výrobu elektromobilov takmer za dve miliardy eur, ale tieto investície sa zatiaľ nevrátili, keďže predaje dvoch nových elektrických modelov zostávajú slabé.