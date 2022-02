Ford sa vo 4. kvartáli vrátil k zisku

Detroit 4. februára (TASR) - Americká automobilka Ford sa po stratovom závere roka 2020 vrátila v poslednom kvartáli minulého roka k zisku, výsledok však zaostal za očakávaniami.



Spoločnosť informovala, že za 4. kvartál minulého roka dosiahla čistý zisk 12,28 miliardy USD (10,88 miliardy eur), zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala stratu 2,79 miliardy USD. K obratu výrazne prispel mimoriadny zisk vo výške 8,2 miliardy USD z investície Fordu do výrobcu elektrických nákladných vozidiel Rivian Automotive.



Bez započítania jednorazových položiek dosiahol zisk Fordu vo 4. kvartáli 1,06 miliardy USD. Na akciu to predstavuje 26 centov. Výsledky tak výrazne zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 45 centov. V reakcii na to klesli akcie Fordu krátko po zverejnení hospodárenia o viac než 6 %.



Kvartálne tržby dosiahli 37,7 miliardy USD. Vo 4. štvrťroku predchádzajúceho roka zaznamenala firma tržby na úrovni 36 miliárd USD.



Investícia do Rivian Automotive sa odrazila aj na vývoji zisku automobilky za celý rok 2021. Ako Ford uviedol, za minulý rok dosiahol jeho čistý zisk 17,9 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1286 USD)