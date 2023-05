Ford uzavrel sériu dohôd o dodávkach lítia pre batérie

Detroit 22. mája (TASR) - Americká automobilka Ford Motor zverejnila v pondelok sériu dohôd o dodávkach lítia pre batérie elektromobilov. Cieľom automobilky je vyrábať dva milióny elektrických vozidiel (EV) do roku 2026 a znížiť náskok Tesly, lídra na trhu s elektromobilmi. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Severoamerickí výrobcovia áut sa pretekajú v zabezpečení dodávok materiálov pre batérie, aby zvýšili produkciu, keďže dopyt po ekologických vozidlách rastie. A aby využili daňové úľavy, ktoré ponúka vláda USA.



Ford zverejnil nové dohody v čase, keď na Wall Street pretrvávajú pochybnosti o schopnosti automobiliek dosiahnuť ciele v oblasti elektrických vozidiel.



Ford uviedol, že do konca roka 2023 dosiahne globálnu výrobnú kapacitu 600.000 elektromobilov.



Spoločnosti Albemarle a Nemaska Lithium budú dodávať Fordu hydroxid lítny, primárnu zložku lítium-iónových batérií, počas obdobia piatich, respektíve 11 rokov, uviedol Ford v pondelok.



Lítium je kľúčový komponent vo väčšine moderných batérií, má vyššiu energetickú hustotu a lítiové batérie majú vyššiu skladovaciu kapacitu, čo je rozhodujúce pre prekonanie vzdialeností medzi nabíjaním.



Päťročná dohoda s Albemarle o dodávke viac ako 100.000 metrických ton hydroxidu lítneho v batériovej kvalite umožní výrobu približne 3 miliónov batérií pre Ford EV.



A zároveň, súkromná spoločnosť EnergySource Minerals bude Fordu dodávať hydroxid lítny z lokality Imperial Valley v Kalifornii, ktorá by mala byť uvedená do prevádzky v roku 2025, zatiaľ čo spoločnosť Compass Minerals bude poskytovať uhličitan lítny.



Ford sa tiež začiatkom tohto roka pripojil k PT Vale Indonesia a čínskemu Zhejiang Huayou Cobalt ako ich nový partner v závode na spracovanie niklu v Indonézii v hodnote 4,5 miliardy USD (4,16 miliardy eur).



Americká automobilka v pondelok zároveň potvrdila svoju celoročnú prognózu a očakáva upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) v pásme 9 až 11 miliárd USD a upravený voľný peňažný tok približne 6 miliárd USD.



Ford naďalej predpokladá, že jeho divízia elektromobilov vykáže za tento rok stratu 3 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0822 USD)