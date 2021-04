Ford vykázal zisk na 10-ročnom maxime, problém čipov bude trvať rok

Dearborn 29. apríla (TASR) - Americká automobilka Ford oznámila za prvé tri mesiace roka návrat k zisku, pričom čistý zisk dosiahol 10-ročné maximum. Na druhej strane varovala, že pokračujúci nedostatok čipov sa do konca roka 2021 nepodarí vyriešiť a samotnú firmu by mohol tento rok stáť viac než 2 miliardy USD.



Spoločnosť oznámila, že za 1. štvrťrok zaznamenala zisk 3,3 miliardy USD (2,73 miliardy eur), čo je najlepší výsledok od roku 2011. V rovnakom období minulého roka vykázala stratu 2 miliardy USD.



Po úprave o jednorazové položky Ford oznámil zisk na akciu na úrovni 89 centov oproti strate 23 centov/akcia pred rokom. Firma tak výrazne prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 21 centov/akcia.



Tržby sa zvýšili o 6 % na 36,2 miliardy USD. Potiahol ich najmä dopyt zákazníkov v Severnej Amerike, kde tržby vzrástli o 5 % na 23 miliárd USD. Aj v tomto ukazovateli firma prekonala odhady analytikov. Tí počítali s poklesom tržieb na približne 32 miliárd USD.



Automobilka zároveň oznámila, že doterajší globálny nedostatok čipov dokázala zvládnuť, predpokladá však, že problém sa "dočasne zhorší a až neskôr sa začne situácia zlepšovať". Najhoršie obdobie očakáva práve v tomto štvrťroku, za ktorý počíta s poklesom produkcie oproti pôvodným plánom zhruba o polovicu.



Neskôr by sa problém nedostatku čipov mal zmierniť, aj keď do konca roka sa podľa firmy pravdepodobne v plnej miere nevyrieši. Predpokladá, že za celý rok 2021 ju nedostatok čipov bude stáť okolo 2,5 miliardy USD a jej produkcia oproti plánom klesne o 1,1 milióna vozidiel.



(1 EUR = 1,2070 USD)