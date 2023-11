Ford zhoršil odhad celoročného zisku, dôvodom je štrajk zamestnancov

Logo americkej automobilky Ford. Foto: TASR/AP

Firma oznámila, že pôvodne očakávala upravený EBIT od 11 miliárd do približne 12 miliárd USD (10,01 miliardy až 10,92 miliardy eur). Teraz počíta s tým, že to bude od 10 miliárd do 10,5 miliardy USD.