Ford zruší 3200 pracovných miest v Európe, odbory sľubujú boj

Berlín 23. januára (TASR) - Americká automobilka Ford plánuje zrušiť 3200 pracovných miest v celej Európe a presunúť časť z vývoja produktov do USA. Uviedla to v pondelok nemecká odborová organizácia IG Metall, pričom vyhlásila, že prijme opatrenia vrátane tých, ktoré narušia výrobu v Európe. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Správa prišla v čase, keď sa Európa obáva, že firmy v tomto odvetví by mohli presunúť svoje prevádzky do USA po schválení zákona o znižovaní inflácie, ktorý ponúka redukciu daní pre elektrické autá a batérie vyrobené v USA.



Hovorca odborového zväzu IG Metall pre agentúru AFP uviedol, že škrty sa budú týkať najmä Kolína nad Rýnom, kde má Ford veľký závod, no ohrozené sú všetky závody v celom Nemecku.



Ford chce v Európe zrušiť 2500 pracovných miest vo vývoji a ďalších 700 v administratíve, tvrdí IG Metall.



Pracovníci v Kolíne nad Rýnom, kde Ford zamestnáva približne 14.000 ľudí vrátane 3800 ľudí vo vývojovom centre v susednom Merkenichu, boli o plánoch informovaní na pondelkovom zasadnutí podnikovej rady.



Ford to odmietol komentovať a odvolal sa na piatkové (20. 1.) vyhlásenie, v ktorom uviedol, že prechod na výrobu elektrických vozidiel si vyžaduje štrukturálne zmeny, ale viac nepovie, kým nebudú dokončené plány.



Spoločnosť minulý rok oznámila investíciu vo výške 2 miliárd USD (1,84 miliardy eur) do rozšírenia výroby v závode v Kolíne nad Rýnom, kde v súčasnosti vyrába Ford Fiesta, ako aj motory a prevodovky, a výrobu elektrického modelu pre masový trh.



Ford plánuje vyrábať sedem nových elektrických modelov v Európe, výrobu batérií v Nemecku a spoločný podnik na výrobu niklových článkov v Turecku ako súčasť zavádzania elektrických vozidiel (EV) na starom kontinente.



Uzavrel tiež partnerstvo s Volkswagenom na výrobu 1,2 milióna vozidiel na elektrickej platforme nemeckej automobilky MEB počas šiestich rokov.



Vlani v júni však Ford varoval pred "významným" znižovaním počtu pracovných miest v jeho továrni v Španielsku a nemeckom Saarlouis v blízkej budúcnosti, pretože prechod na výrobu elektrických vozidiel si vyžiada menej pracovných hodín.



Divízia Ford of Europe vyrába, predáva a servisuje vozidlá značky Ford na 50 trhoch, pričom vo svojich vlastných závodoch a konsolidovaných spoločných podnikoch zamestnáva približne 45.000 ľudí, uvádza sa na jej webovej stránke.



"Ak rokovania medzi podnikovou radou a vedením v najbližších týždňoch nezabezpečia budúcnosť zamestnancov, zapojíme sa do procesu. Nebudeme sa vyhýbať ani opatreniam, ktoré by mohli vážne ovplyvniť spoločnosť nielen v Nemecku, ale aj v celej Európe," povedal IG Metall.



(1 EUR = 1,0871 USD)