Ford zruší v Európe približne 12.000 pracovných miest

Znižovanie počtu pracovných miest je súčasťou širšieho programu reštrukturalizácie, v rámci ktorého Ford už skôr oznámil zníženie počtu európskych závodov o šesť.

Londýn 27. júna (TASR) - Automobilka Ford plánuje zrušiť v Európe do konca budúceho roka približne 12.000 pracovných miest. To predstavuje približne pätinu pracovnej sily firmy v regióne.



Znižovanie počtu pracovných miest je súčasťou širšieho programu reštrukturalizácie, v rámci ktorého Ford už skôr oznámil zníženie počtu európskych závodov o šesť. Z celkového počtu 24 závodov na začiatku tohto roka ich tak Ford bude mať v Európe po roku 2020 len 18.



Firma, ktorá v Európe v súčasnosti zamestnáva priamo približne 51.000 ľudí, dúfa, že väčšinu škrtov v pracovných pozíciách sa jej podarí docieliť prostredníctvom dobrovoľného odchodu. Zároveň dodala, že od programu reštrukturalizácie si sľubuje "výrazné zlepšenie" finančných výsledkov na európskom trhu.



Ford, ale aj ďalšie automobilky čelia v posledných rokoch viacerým výzvam. K nim patria vysoké náklady na produkciu elektromobilov s cieľom splniť sprísnené emisné limity na európskom kontinente, ale zároveň sa prispôsobiť aj opatreniam v Číne, ktoré zvýhodňujú producentov alternatívnych vozidiel. Na zabezpečenie investícií do tejto oblasti však firmy potrebujú vygenerovať dostatočné zisky.