Fordu nariadili, aby zvolal 3 milióny vozidiel pre problémy s airbagmi

New York 20. januára (TASR) - Americké úrady nariadili v utorok (19. 1.) automobilke Ford, aby zvolala do servisov tri milióny vozidiel s airbagmi od firmy Takata, pri ktorých hrozí „možné prasknutie v budúcnosti“.



Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) zamietol odvolanie amerického automobilového giganta a nariadil zvolanie šesť typov vozidiel vyrobených v rokoch 2007 až 2012, vrátane modelov Ford Ranger a Ford Fusion. NHTSA potvrdil 18 úmrtí v USA v dôsledku výbuchu airbagov od Takaty a stovky ďalších zranení.



Úrad odmietol snahy Fordu o úľavy a vo svojom rozhodnutí uviedol, že automobilka predložila „neadekvátne“ dôkazy. NHTSA uviedol, že vzhľadom na závažnosť následkov degradácie nafukovačov airbagov (pri ich prasknutí sa uvoľnia kovové šrapnely a ohrozia cestujúcich) sú potrebné mimoriadne spoľahlivé a presvedčivé dôkazy o bezpečnosti.



Podklady, ktoré mu predložil Ford, mali „príliš veľa nedostatkov na to, aby bolo možné preukázať, že problémy s nafukovačmi nie sú dôležité, alebo že je možné ich ignorovať“. Úrad dal Fordu 30 dní na vypracovanie harmonogramu zvolávania a opráv vozidiel. Toto rozhodnutie nasleduje po novembrovom verdikte v prípade automobilky General Motors, ktorej úrad nariadil zvolať 5,9 milióna automobilov s airbagmi Takata.