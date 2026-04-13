Forint voči doláru vzrástol najvyššie od februára 2022
Očakáva sa, že víťazstvo opozície uvoľní pre Maďarsko miliardy eur z financií Európskej únie vrátane približne 17 miliárd eur vo forme grantov.
Autor TASR
Budapešť 13. apríla (TASR) - Maďarský forint v pondelok ráno stúpol o viac ako 1 % po tom, ako premiér Viktor Orbán uznal porážku vo víkendových voľbách. Hodnota 315 forintov za dolár, na ktorú maďarská mena stúpla, je jej najsilnejšou od februára 2022. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Očakáva sa, že víťazstvo opozície uvoľní pre Maďarsko miliardy eur z financií Európskej únie vrátane približne 17 miliárd eur vo forme grantov. Budapešť môže získať aj pôžičky na výdavky na obranu s nízkymi úrokmi. Strana Tisza Pétera Magyara smeruje k získaniu dvojtretinovej väčšiny v parlamente, čo jej umožní rýchlo schvaľovať legislatívu.
Prístup Maďarska k fondom EÚ bol čiastočne zmrazený pre obavy z porušovania pravidiel právneho štátu v krajine. Strana Tisza sa zaviazala pokročiť v úsilí o vstup Maďarska do eurozóny. Zisky forintu však môže obmedzovať pretrvávajúce napätie medzi USA a Iránom po tom, ako víkendové rokovania v Islamabade nepriniesli dohodu.
