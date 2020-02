Formulár PD A1 na prácu v zahraničí netreba prekladať

Bratislava 2. februára (TASR) - Každý zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na výkon práce do niektorej z krajín Európskej únie, musí pred odchodom požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára PD A1. Platí to aj pre vyslanú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO), ktorá chce vykonávať svoju činnosť v zahraničí, ale chce byť naďalej sociálne poistená podľa slovenskej legislatívy.



Tento doklad, ako informovala Sociálna poisťovňa, potvrdzuje, že daný zamestnanec či SZČO sú sociálne poistení v SR. Formulár nemusí SZČO ani zamestnávateľ dávať prekladať do jazyka krajiny, do ktorej bude pracovník vyslaný.



Prenosný dokument A1 má štandardizovanú formu, a preto nie je potrebný jeho preklad do národných jazykov jednotlivých členských štátov EÚ. Každý členský štát automaticky vie, čo jednotlivé body tohto prenosného dokumentu znamenajú.



Sociálna poisťovňa vystaví dokument PD A1 bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov. Zároveň poistencov upozorňuje, aby žiadosti podávali v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom činnosti. Skúsenosti z praxe totiž ukazujú, že zamestnávajúce subjekty v zahraničí spravidla vyžadujú od cudzích pracovníkov, aby disponovali PD A1 už pri príchode do krajiny výkonu práce.