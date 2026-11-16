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Fortischem chce v Novákoch vybudovať centrum na zhodnocovanie odpadu

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Na archívnej snímke spaľovňa odpadov. Foto: TASR - Milan Kapusta

Vyplýva to z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktorú firma predložila v pondelok orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Autor TASR
Nováky 16. novembra (TASR) - Spoločnosť Fortischem Energy chce v Novákoch vybudovať centrum, ktoré má prepojiť energetické zhodnocovanie zvyškového komunálneho a vybraných druhov nebezpečného odpadu s výrobou elektriny a využitím tepla v priemysle. Vyplýva to z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktorú firma predložila v pondelok orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie dvoch nezávislých zariadení na energetické zhodnocovanie rôznych druhov odpadov v areáli spoločnosti. Firma v oznámení spresnila, že zariadenie na energetické zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu bude pozostávať z dvoch spaľovacích liniek so spoločnou menovitou spracovateľskou kapacitou každej 120.000 ton odpadu za rok a zariadenie na energetické zhodnocovanie nebezpečného odpadu bude pozostávať z jednej samostatnej spaľovacej linky, ktorá bude disponovať kapacitou 40.000 ton odpadu za rok.

„Účelom navrhovaných zariadení je vytvorenie možnosti energetického zhodnocovania širokého spektra materiálovo nezhodnotiteľných odpadov z komunálnej aj priemyselnej sféry,“ priblížila spoločnosť. Pre zariadenie na energetické zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu predpokladá primárny zvoz odpadu z územia do vzdialenosti 100, eventuálne 150 kilometrov, pre druhý typ zariadenia je podľa nej zvozovým regiónom celé Slovensko.

„Projekt počíta s využitím existujúcich zdrojov technologickej vody, rozvodov a ďalšej infraštruktúry areálu. Vyrobená elektrina a teplo majú slúžiť predovšetkým chemickej výrobe firmy. Návrh zároveň predpokladá vytvorenie približne 150 trvalých pracovných miest a ďalších približne 400 pracovných príležitostí počas výstavby,“ konkretizovala spoločnosť.

Tvrdí, že súčasťou technologického riešenia je viacstupňový systém čistenia spalín, kontinuálne meranie hlavných emisných parametrov a automatické bezpečnostné mechanizmy. „Dávkovanie odpadu sa automaticky zablokuje pri nedosiahnutí požadovanej teploty spaľovania, pri poruche čistenia spalín alebo pri nesplnení prevádzkových podmienok vrátane emisných limitov,“ ozrejmila.

S výstavbou chce firma v závislosti od získania súhlasov a povolení začať v druhom kvartáli roka 2028. Novácka spoločnosť je výrobcom chlóru, karbidu vápnika, karbidových zmesí, technických plynov a ďalších základných a špeciálnych malotonážnych chemikálií.
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