Fortischem nahlásil hromadné prepúšťanie, o prácu môže prísť 362 ľudí

Nováky 8. septembra (TASR) - Novácka chemická spoločnosť Fortischem ohlásila hromadné prepúšťanie. Tento krok odôvodnila vojnou na Ukrajine a s ňou súvisiacimi sankciami i extrémne vysokými cenami energií. TASR to potvrdil predseda predstavenstva firmy Jan Křička.



"Firma v poslednej dobe čelí veľmi nepriaznivej ekonomickej situácii, ktorá je spôsobená sankciami a najmä extrémne vysokými cenami energií. Rozdielny prístup k regulácii cien energií v Európe neumožňuje našej spoločnosti premietnuť ceny energií do cien výrobkov a činí našu firmu nekonkurencieschopnou," uviedol ďalej v stanovisku Křička.



Predseda predstavenstva zároveň poukázal na to, že na Slovensku nie sú doposiaľ spustené žiadne kompenzačné programy či možnosť zastropovania cien energií, ako je to v okolitých krajinách. "Z týchto dôvodov dochádza v spoločnosti k výraznej redukcii prevádzky spojenej s hromadným prepúšťaním," ozrejmil.



Ohrozených v nadväznosti na hromadné prepúšťanie by malo byť 362 pracovníkov, vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytla Marianna Šebová z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zamestnávateľ podľa nej ohlásil hromadné prepúšťanie na prievidzský úrad práce ešte 30. augusta.



Firma pôsobí v oblasti výroby a dodávok chemických surovín, najmä výrobkov vznikajúcich pri spracovaní chlóru, ďalej v oblasti produkcie karbidu vápnika a technických plynov, výroby polyvinylchloridu a produktov jeho spracovania, ako i ďalších základných a špeciálnych chemikálií. Je podnikom kritickej infraštruktúry a jediným slovenským výrobcom chlóru využívaným na čistenie vody a ako dezinfekčný prostriedok proti ochoreniu COVID-19.



Chemický podnik, ktorý je nástupcom niekdajších Nováckych chemických závodov a patrí k najväčším zamestnávateľom na hornej Nitre, eviduje problémy už dlhšie. Ešte vlani nad ním prevzala kontrolu pražská akciová spoločnosť CM-CREDIT, ktorá je členom finančnej skupiny KAPRAIN. Firma je od minulého roka pod dočasnou ochranou. Predtým patrila pod koncern Energochemica.



Podľa verejne dostupných údajov dosiahla vlani firma stratu vo výške 9.928.022 eur, jej celková zadlženosť bola na úrovni 93,89 percenta.