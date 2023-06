Fortischem vlani k hromadnému prepúšťaniu vyše 360 ľudí nepristúpil

Nováky 29. júna (TASR) - Chemická spoločnosť Fortischem nakoniec vlani k pôvodne ohlásenému hromadnému prepúšťaniu všetkých 362 zamestnancov nepristúpila. Umožnilo jej to zlepšenie situácie ku koncu minulého roka. Skonštatovala to vo svojej výročnej správe za rok 2022, ktorú predložila koncom júna a je zverejnená v Registri účtovných závierok.



Zámer hromadného prepúšťania ohlásila novácka chemička pred štvrtým kvartálom minulého roka. Vo výročnej správe, na ktorú upozornil i Denník N, skonštatovala, že po dlhšom období pandémie ochorenia COVID-19 sa dostala do ďalšej nepriaznivej situácie súvisiacej s extrémne vysokými cenami energií a z toho plynúcim eventuálnym dosahom na svoj budúci vývoj a existenciu. V dôsledku nepriaznivej situácie podľa nej vzniklo ohrozenie 362 pracovných pozícií zamestnancov. Firma priblížila, že reálne ukončila pracovné pomery z dôvodu nadbytočnosti len v niekoľkých desiatkach prípadov.



Spoločnosť analyzovala i možné účinky a následky konfliktu na Ukrajine, pričom skonštatovala, že nemá významné nepriaznivé ekonomické dosahy na jej fungovanie. "Vedenie nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti, t. j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky (28. marca, pozn. TASR)," zhodnotila firma.



Chemický podnik je nástupcom niekdajších Nováckych chemických závodov a patrí k najväčším zamestnávateľom na hornej Nitre. Firma sa zaoberá najmä o výrobou elektrolýznych výrobkov, výrobou a spracovaním plastov, malotonážnou organickou chémiou a výrobou karbidu vápnika. Spoločnosť je súčasťou konsolidovanej skupiny Kaprain Holdings Limited. Vlani zamestnávala 734 ľudí, čo je o 73 menej ako v roku 2021.