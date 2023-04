Fortum tvrdí, že Moskva vymenila riaditeľa jej ruskej dcérskej firmy

Moskva/Helsinki 26. apríla (TASR) - Fínska energetická spoločnosť Fortum v stredu uviedla, že Moskva vymenila generálneho riaditeľa jej ruskej dcérskej firmy PAO Fortum. Označila to za potvrdenie toho, že Rusko firmu prevzalo. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Fortum považuje "vymenovanie nového generálneho riaditeľa za potvrdenie toho, že Rusko prevzalo dočasnú kontrolu nad aktívami fínskej skupiny" na základe nového dekrétu prezidenta Vladimira Putina.



Putin v utorok (25. 4.) neskoro večer podpísal dekrét, ktorým sa ustanovuje dočasná kontrola ruských aktív dvoch európskych štátnych energetických firiem - Fortum a jej bývalej nemeckej dcérskej spoločnosti Uniper. To vyvolalo zmätok vo veci osudu ďalších západných spoločností v Rusku po uvalení západných sankcií proti Moskve za vojnu na Ukrajine.



V sprievodnej informácii k dekrétu sa uvádza, že tento krok je reakciou na hrozbu znárodnenia ruských aktív v zahraničí, v tzv. nepriateľských krajinách.



V texte sa objasňuje, že v prípade, že aktíva ruského štátu, ruských spoločností alebo súkromných osôb v zahraničí budú vyvlastnené, Moskva prevezme kontrolu nad spoločnosťami pochádzajúcimi z príslušnej krajiny, ktoré pôsobia na území Ruska.



Uniper má 83,73-percentný podiel v ruskej dcérskej spoločnosti Unipro, ktorá roky dodávala zemný plyn do Nemecka. Unipro teraz prejde pod ruskú federálnu agentúru pre správu štátneho majetku (Rosimuščestvo).



Uniper sa snažil predať svoj podiel v Unipro ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Záujemca sa síce našiel, ale ruské úrady tento predaj neschválili.



Uniper už v súvislosti s ruskou dcérskou spoločnosťou odpísal stratu vo výške 4,4 miliardy eur.



Väčšinovým vlastníkom spoločnosti Fortum je Fínsko, ktoré začiatkom tohto mesiaca vstúpilo do NATO. Moskva to označila za "nebezpečnú chybu".



Ruská divízia Fortum má sedem tepelných elektrární v regióne Ural a v západnej Sibíri, pričom spolu s miestnymi rizikovými partnermi vlastní aj portfólio veterných a solárnych elektrární v Rusku. Účtovná hodnota týchto aktív bola na konci roka 2022 na úrovni 1,7 miliardy eur.



Štátna ruská banka VTB tento týždeň uviedla, že Rusko by malo zvážiť prevzatie a správu aktív zahraničných spoločností ako je Fortum, a vrátiť ich až po zrušení sankcií.



Podľa Rosimuščestva by sa mohlo dostať pod dočasnú ruskú kontrolu viac aktív zahraničných firiem.