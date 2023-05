Fortune zaradil MetLife medzi 100 najlepších zamestnávateľov v USA

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 450 000 klientov.



O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife") jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com

Bratislava 5. mája (OTS) - Bratislava 5. mája (TASR/OTS) - Spoločnosť MetLife v USA zaradil časopis Fortune medzi 100 najlepších zamestnávateľov roku 2023. Vyplýva to z rebríčka, ktorý každoročne zostavuje spoločnosť Great Place to Work. Tá oceňuje spoločnosti s dlhodobým záujmom o lepšie pracovné podmienky zamestnancov.Rebríčku časopisu Fortune predchádzal prieskum Great Place to Work. Spoločnosť analyzovala odpovede viac ako pól milióna zamestnancov spoločností s certifikátom Great Place To Work. V prieskume sa zamerali na firemnú kultúru s dôrazom na kľúčové spôsoby správania, ktoré podporujú dôveru vo vedenie, vhodnú internú komunikáciu, ako aj lojalitu voči spoločnosti.“ uviedol prezident a generálny riaditeľ spoločnosti MetLifePodľa prieskumu 90 percent zamestnancov MetLife je hrdých na svojho zamestnávateľa a to, že môžu pre spoločnosť pracovať. Zároveň z prieskumu vyplynulo, že 85 percent spytovaných zamestnancov uviedlo, že MetLife považuje za skvelé miesto pre prácu, pričom v priemernej americkej firme je spokojnosť zamestnancov na úrovni 57 percent.Spoločnosti, ktoré sa zúčastnili prieskumu predložili štúdie, v ktorých popisujú, akým spôsobom podporujú svojich zamestnancov na pracovisku. Dôveryhodnosť výsledkov bola následne overená zamestnaneckým prieskumom. Spoločnosti zaradené do zoznamu zaručujú a zabezpečujú zamestnancom rovnaké možnosti bez ohľadu na pracovnú pozíciu, rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, pracovný status alebo iný demografický ukazovateľ.MetLife získala certifikát Great Place to Work aj v Brazílii, Chile, Číne, na Cypre, v Indii (Globálnom centre podpory prevádzky poisťovne), v Mexiku, Uruguaji a najnovšie aj v USA. Podrobnosti o zozname 100 najlepších zamestnávateľov pre rok 2023 sú na webových stránkach časopisu Fortune . Podrobnosti o metodike Great Place to Work sú k dispozícii tu