Fórum CR tvrdí, že schéma pomoci nezahŕňa cestovné kancelárie

Bratislava 15. októbra (TASR) – Cestovné kancelárie a agentúry sú už od marca tohto roka bez príjmov. Pomoc pre ne však nezahŕňa ani najnovšie predstavená schéma pre cestovný ruch. Tvrdí to profesijné združenie Fórum cestovného ruchu (CR). Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) hovorí, že dôležité bude, či cestovkám klesli tržby v predaji zahraničných zájazdov alebo dovoleniek na Slovensku.



Doležal v stredu (14. 10.) predstavil štátnu pomoc pre cestovný ruch, ktorá má byť v objeme 100 miliónov eur. Požiadať o ňu podľa neho môže každý, komu v porovnaní s rokom 2019 klesnú tržby o viac ako 40 %. Podľa poklesu tržieb následne žiadateľ dostane od 4 do 10 % tržieb roku 2019. Pomoc by mala smerovať najmä hotelom, reštauráciám, akvaparkom, lanovkám, vlekom či cestovným sprievodcom.



Fórum CR však poukazuje na to, že cestovné kancelárie a agentúry sa nenachádzajú medzi oprávnenými žiadateľmi tejto pomoci. „Cestovné kancelárie a cestovné agentúry sú rovnako dôležitou súčasťou domáceho cestovného ruchu. Tak ako v opatrení všetky uvedené subjekty, aj ony rovnako odvádzajú dane a odvody na Slovensku a zamestnávajú stovky slovenských občanov. Mnohé sa špecializujú na pobyty a zájazdy výlučne na Slovensku, kombinovaná ponuka iných obsahuje aj zahraničné destinácie,“ konštatuje združenie.



Zdôraznilo, že tržby cestovných kancelárií klesli zhruba o 90 – 95 %. Podľa Fóra CR je preto veľmi dôležité, aby aj slovenské cestovné kancelárie a agentúry dostali adekvátnu pomoc. „Ich podnikanie si vyžaduje dlhodobé plánovanie s niekoľkomesačným predstihom. Patrili však medzi prvé prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené. Doteraz je ich podnikanie výrazne obmedzené,“ podotklo združenie. Fórum CR tak žiada o prehodnotenie schémy pomoci pre cestovný ruch a o to, aby do nej boli zahrnuté cestovné kancelárie a agentúry.



Doležal v stredu priblížil, že rozhodujúce pri cestovných kanceláriách bude, či im poklesli tržby v predaji zahraničných dovoleniek alebo dovoleniek na Slovensku. To podľa neho budú musieť aj zdokumentovať. „Nechceme práve podporovať cestovné kancelárie, ktorým klesli tržby v súvislosti s predajom dovoleniek do Turecka. Ak je však ten pokles tržieb v súvislosti s poklesom predaja dovoleniek na Slovensku, tak na ne určite budeme myslieť,“ ubezpečil minister dopravy.