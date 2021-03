Fórum CR:S obmedzením dovoleniek mala byť ohlásená podpora cestoviek

Bratislava 22. marca (TASR) – Pri tak vážnom kroku, akým je zákaz dovoleniek v zahraničí, musí byť zároveň ohlásené aj to, ako budú cestovné kancelárie, agentúry, dopravcovia či sprievodcovia efektívne štátom podporení, aby sa predišlo ich kolapsu a poškodeniu klientov. Upozornila na to predsedníčka Fóra cestovného ruchu (CR) SR Zuzana Ballaschová.



Zákazom cestovania do zahraničia s cieľom rekreácie podľa nej štát opäť znemožnil podnikanie cestovným kanceláriám. "Veľká časť z nich však doteraz, po 12 mesiacoch od začiatku pandémie, nedostala vyplatené ani kompenzácie časti nákladov na prevádzku, na základe kompenzačnej schémy Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Cestovné kancelárie pritom majú z minulej sezóny záväzky voči klientom vo forme odložených a náhradných zájazdov, ktorých realizácia je opäť v nedohľadne," podotkla Ballaschová.



Doterajší spôsob kompenzácií je zároveň podľa jej slov výrazne oneskorený a nie je v dostačujúcej výške. "Záväzky cestovných kancelárií voči klientom s ohľadom na vývoj situácie predstavujú ťažké bremeno na ich pleciach a je otázne, či bude bez efektívnej podpory štátu ďalej únosné," poznamenala. Cestovky podľa nej trápi aj možná strata dôvery klientov v dôsledku rušenia a predkladania už presúvaných zájazdov.



"S rešpektom k potrebným opatreniam na ochranu verejného zdravia vyzývame vládu, aby postupovala konzistentne, aby ruka v ruke s nevyhnutnými opatreniami išli efektívne opatrenia na záchranu sektora cestovného ruchu a aby mediálnymi výstupmi nerozdúchavala negatívnu atmosféru a postoje voči cestovateľom a cestovným kanceláriám," zdôraznila Ballaschová.



Zákaz vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie je reakciou na nepriaznivú pandemickú situáciu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Rezort dopravy ešte vo štvrtok (18. 3.) pre TASR uviedol, že vrátenie peňazí za už uhradené zálohy klientov cestovných kancelárií má v rámci ochrany spotrebiteľa riešiť Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podľa zákona o zájazdoch. Kompenzácia ušlého zisku cestoviek pre obmedzenie podnikania na základe rozhodnutia vlády, ktorým sa zakazuje cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie, bude opäť súčasťou schémy pomoci. "Predpokladáme, že bude nutné vo veľmi krátkom čase zvýšiť balík prostriedkov na tento účel," dodalo vtedy MDV.