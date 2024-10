Fórum exportu ponúka stretnutie podnikateľov s ekonomickými diplomatmi

Žilina 8. októbra (TASR) - Slovenské podnikateľské subjekty dostávajú po roku opäť možnosť aktívneho dialógu s ekonomickými diplomatmi na Exportnom fóre. Jeho štvrtý ročník organizuje v Žiline Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Ako v otváracom príhovore poznamenal minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), na podujatí sa očakáva okolo 760 interakcií medzi podnikateľmi a zástupcami ekonomickej diplomacie.



Exportné fórum sa od svojho vzniku vyprofilovalo na kľúčovú platformu ekonomickej diplomacie. "Teší nás, že záujem o podujatie každoročne narastá. Dnes tu máme zaregistrovaných 410 účastníkov, z čoho je 185 podnikateľských subjektov a 30 organizácií, ktoré zastupujú štátny a verejný sektor," uviedol Blanár.







Fórum poskytuje slovenským spoločnostiam možnosť priamo rokovať so štátnymi inštitúciami podporujúcimi export a ekonomickými diplomatmi pôsobiacimi na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Na podujatí sa zišlo 62 diplomatov zo zastupiteľských úradov SR.



Minister upozornil, že MZVEZ chce v najbližšom období posilniť ekonomickú diplomaciu Slovenska. "Z aktuálnych 17 plnokrvných ekonomických diplomatov chceme tento počet zvýšiť na 43. Ideme sa orientovať na trhy, ktoré sú pre nás dôležité, a vraciame sa do teritórií, ktoré boli veľmi silné ešte za čias bývalého Československa," podotkol Blanár. Príkladom sú podľa jeho slov Malajzia a Filipíny v Ázii a africké krajiny Alžírsko a Tanzánia.







Exportné fórum je najväčšou akciou slovenskej ekonomickej diplomacie a jej organizovanie ocenil aj predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek. "Presadiť sa na zahraničnom trhu nie je jednoduché a bez podpory štátu to ide len veľmi ťažko. Aj preto vítam tento pravidelný formát podujatia. Verím, že poskytne možnosti pre lepšiu interakciu verejného a súkromného sektora," poznamenal Parízek.



Počas celého Exportného fóra bude prebiehať prezentácia proexportných služieb rezortu zahraničných vecí a ďalších kľúčových štátnych a regionálnych inštitúcií. Tri úspešné slovenské exportujúce firmy si zároveň na podujatí prevezmú ocenenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára.