Fórum pre Slovensko: Regionálne rozdiely sa zväčšujú

Bratislava 4. mája (TASR) - Miera podceňovania mentálnej sily regiónov a obcí zo strany štátu je veľká, rozdiely medzi regiónmi sa zväčšujú. Tento stav by sa mohol zlepšiť posilnením kompetencií krajov a obcí, zmenou ich financovania a napokon aj volebného systému. Tieto myšlienky zazneli na štvrtkovej diskusii "Fórum pre Slovensko: Efektívna verejná správa v SR". Diskusiu organizovali Nadácia Tunegu, Púčika, Tesára (NTPT) a Konrad Adenauer Stiftung Slovensko.



"Miera podceňovania mentálnej sily v regiónoch a obciach je veľká," uviedol prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček. Väčšina politikov sú podľa neho centralisti, ktorí sa boja odovzdať viac moci a financií do regiónov, pretože sa obávajú, že to "nezvládnu". Zároveň vyjadril obavy, že regionálne rozdiely sa u nás čoraz viac zväčšujú a že Slovenska podľa neho prestáva zvládať svoje fungovanie.



Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský kritizoval spôsob reforiem samosprávnych krajov. "Reforma nie je o prekresľovaní a maľovaní hraníc, reforma je o kompetenciách." Uviedol, že napríklad v Česku občianske a vodičské preukazy či prepisy áut majú v kompetencii kraje, rovnako ako v Poľsku majú kraje na starosti prevádzku lokálnych železníc.



Zvýšenie kompetencií pre kraje by podľa Majerského malo zmenšiť výrazné regionálne rozdiely a zefektívniť verejnú správu. "V 90. rokoch bolo rozdielom medzi Prešovským a Bratislavským krajom 5000 eur na obyvateľa. Tie rozdiely sa mali zmeniť vstupom do EÚ a všetkými dotačnými schémami. Ten rozdiel sa mal zmenšiť, no dnes je ten rozdiel 27.000 eur na obyvateľa. Zmena volebného systému, zmena financovania a posilnenie kompetencií sú jediná cesta, ako sa to dá reálne zmeniť," uviedol Majerský.



Bývalý splnomocnenec vlády pre decentralizáciu verejnej správy Viktor Nižňanský povedal, že jednu z tém, ktoré treba podľa neho zásadne zmeniť, je regionálna politika štátu. "Máme tu nejaké konkrétne ministerstvo regionálneho rozvoja, ale mestský rozvoj máme na ministerstve dopravy, vidiecky rozvoj máme na ministerstve pôdohospodárstva, územné konanie máme na ministerstve životného prostredia, miestnu samosprávu máme na ministerstve vnútra, peniaze nám dáva ministerstvo financií," podotkol Nižňanský. Diskusia by mala byť podľa neho o tom, do akej miery chceme, aby obce a územná samospráva boli natoľko slobodné, aby prevzali veľkú časť zodpovednosti zo štátu.



Bývalý podpredseda vlády SR pre ekonomické reformy a minister financií Ivan Mikloš uviedol, že v krajinách, ktoré boli v minulosti od Slovenska ekonomicky horšie a aktuálne ho ekonomicky predbehli, je neustála snaha krajinu modernizovať a reformovať tak, aby obstáli v globálnej konkurencii. "Najlepším príkladom je Estónsko, ktoré bolo ďaleko za nami v mnohých parametroch a dnes je v takmer všetkých parametroch pred nami. Urobili sme krok správnym smerom, ale bol urobený dávno, jeho potenciál sa vyčerpal a odvtedy sa ďalšie kroky nerobili," poznamenal Mikloš.