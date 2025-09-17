< sekcia Ekonomika
Fotovoltická elektráreň v Hornom Srní zníži emisie o 4500 ton ročne
Horné Srnie 17. septembra (TASR) - Až o 4500 ton sa vďaka fotovoltickej elektrárni znížila za rok produkcia emisií oxidu uhličitého v cementárni Cemmac v Hornom Srní v Trenčianskom okrese. Pri bilancovaní ročnej prevádzky fotovoltickej elektrárne o tom informoval generálny riaditeľ cementárne Martin Kebísek.
Cementáreň Cemmac vybudovala jednu z najväčších firemných fotovoltických elektrární na Slovensku. Nachádza sa vo vyťaženom lome Ostrá Hora a ročne vyrobí viac ako 4600 megawatthodín (MWh) elektriny, ktorú spotrebujú priamo v závode. Prínosom je nižšia uhlíková stopa a takmer žiadna záťaž pre distribučnú sieť, keďže 99 % vyrobenej energie smeruje priamo do výroby.
Výroba cementu patrí medzi energeticky najnáročnejšie priemyselné odvetvia, významnú časť nákladov predstavuje práve spotreba elektrickej energie. Celková investícia do vlastnej fotovoltickej elektrárne bola 4 milióny eur. Očakávaná návratnosť projektu je štyri až šesť rokov v závislosti od vývoja cien elektriny. Elektráreň pokryje približne osem percent ročnej spotreby energie podniku. Keďže záruka na technológiu je 15 rokov a elektráreň má životnosť minimálne 25 rokov, očakáva sa, že investícia sa vráti niekoľkonásobne.
„Takéto riešenia nám dávajú dlhodobú stabilitu a lepšiu kontrolu nad nákladmi. Navyše, nejde len o finančnú úsporu. V porovnaní s energiou získanou napríklad z čierneho uhlia znížime tvorbu emisií oxidu uhličitého o 4000 až 4500 ton ročne,“ zdôraznil Kebísek s tým, že podnik realizoval investíciu z vlastných zdrojov.
Elektráreň pozostáva z 9030 fotovoltických panelov. Počas jedného slnečného dňa s približne piatimi hodinami plného slnečného svitu tak môže elektráreň vytvoriť až 25 MWh elektriny. „Množstvo vyrobenej energie, samozrejme, závisí od vonkajších podmienok. Po prvom roku vieme povedať, že ročne vyrobí viac ako 4600 MWh elektriny. To by stačilo na pokrytie priemernej ročnej spotreby pre 400 až 500 domácností v závislosti od spôsobu vykurovania,“ doplnil vedúci oddelenia investícií Radovan Škripec.
