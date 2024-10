Fotovoltické elektrárne v Žarnovici pomáhajú mestu šetriť

Žarnovica 9. októbra (TASR) - Fotovoltické elektrárne na mestských budovách v Žarnovici pomáhajú znižovať spotrebu elektrickej energie a šetria náklady. V rámci hodnotenia roku prevádzky týchto zariadení na strechách mestských objektov to konštatoval projektový manažér mesta Pavel Hudec.



Ako Hudec informoval, fotovoltické zariadenia s výkonom každá po 10 kWp boli v minulom roku inštalované na budove domu smútku, kultúrneho domu a sídle Mestského podniku služieb Žarnovica. Neskôr technológie ešte doplnili, kultúrny dom o batériu a dom smútku o klimatizáciu, ktorou nahradili energeticky náročné akumulačné pece.



"Na základe údajov, ktoré nám na mesačnej báze poskytujú inteligentné elektromery môžeme potvrdiť, že technológie obnoviteľných zdrojov naozaj znižujú spotrebu a šetria náklady. Ak porovnáme celkové údaje za posledných 12 mesiacov, teda od júla 2023 do júna 2024, vo všetkých troch budovách, tak zistíme, že celková úspora na všetkých troch budovách oproti rovnakému obdobiu, teda rokom 2022 a 2023, bola viac ako 15,6 MWh," priblížil Hudec.



Od polovice augusta ako jedna z prvých samospráv na Slovensku spustili podľa Hudeca aj zdieľanie energie medzi rôznymi budovami. Elektrinu vyrobenú na streche kultúrneho domu spotrebováva aj budova mestského úradu. "Zároveň všetky teraz a v budúcnosti plánované rekonštrukcie mestských budov už zahŕňajú ďalšie fotovoltické zariadenia a radi by sme nimi vybavili aj už existujúce budovy," dodal projektový manažér.