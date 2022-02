Foxconn bude s indickým konglomerátom Vedanta vyrábať polovodiče

Tchaj-pej 14. februára (TASR) - Taiwanská spoločnosť Foxconn v pondelok oznámila, že uzavrela partnerstvo s indickým konglomerátom Vedanta na výrobu polovodičov. Chce tak diverzifikovať svoje podnikanie v čase, keď firmy na celom svete čelia nedostatku čipov.



Foxconn, najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete a hlavný dodávateľ americkej spoločnosti Apple, v uplynulých rokoch expandoval aj do iných oblastí vrátane elektrických vozidiel (EV) a polovodičov.



Foxconn vo vyhlásení uviedol, že podpísal memorandum o porozumení so skupinou Vedanta, ktorá vyrába polovodiče.



Taiwanský koncern investuje 118,7 milióna USD (103,97 milióna eur) do vytvorenia spoločného podniku s konglomerátom Vedanta, ktorý bude mať väčšinový podiel, zatiaľ čo Foxconn bude vlastniť 40 % akcií novej firmy.



Taiwanská spoločnosť v uplynulých rokoch zaradila polovodiče medzi svoje hlavné aktivity. Vlani nadviazala partnerstvo s Yageo Corp na výrobu polovodičových čipov, keďže ich globálny nedostatok otriasol množstvom výrobcov od automobiliek až po výrobcov elektroniky.



Foxconn v minulosti uviedol, že má v pláne stať sa významným hráčom na globálnom trhu EV a rokuje s viacerými firmami o možnej spolupráci pri výrobe čipov pre EV.



(1 EUR = 1,1417 USD)