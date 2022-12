Foxconn hlási veľký pokles predaja pre problémy v čínskej továrni

Tchaj-pej 6. decembra (TASR) - Taiwanská spoločnosť Foxconn Technology Group, zmluvný výrobca smartfónov pre americký koncern Apple a ďalšie svetové značky, zaznamenala v novembri pokles predaja o 11,4 %. Prispeli k tomu blokády spojené s ochorením COVID-19 v Číne. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Spoločnosť, ktorá sa formálne volá Hon Hai Precision Industry, má v čínskom meste Čeng-čou najväčší montážny komplex pre iPhony na svete. Čína však doposiaľ presadzovala prísnu politiku nulovej tolerancie ochorenia COVID-19. Vládne blokády, útek pracovníkov a násilné protesty v závode v Čeng-čou v novembri tvrdo zasiahli výrobu.



Taiwanský producent elektroniky pre koncerny, ako sú Apple, Dell, Sony či Motorola, preto očakáva slabšie výsledky za 4. štvrťrok.



V závode v Čeng-čou sa montuje väčšina smartfónov iPhone Pro. Je tak kľúčový pre schopnosť spoločnosti Apple uspokojiť dopyt po najnovšej generácii jej telefónov.



Apple očakáva, že dodávky budú tento rok oneskorené pre problémy s výrobou v Číne. Analytici odhadujú, že výroba iPhone 14 môže zaostať za predchádzajúcimi očakávaniami o 16 miliónov kusov.



Foxconn uviedol, že situácia je už "pod kontrolou" a jeho produkcia sa bude do konca roka zlepšovať.



"Okrem prerozdelenia výrobných kapacít do rôznych tovární sme začali aj s náborom nových zamestnancov a postupne sa posúvame smerom k návratu výrobnej kapacity do normálu," uviedol Foxconn vo vyhlásení.



Aj Čína už zmierňuje obmedzenia v niektorých mestách vrátane mesta Čeng-čou, kde úrady cez víkend oznámili okamžité ukončenie povinného testovania pre vstup do autobusov, metra, taxíkov a iných verejných priestorov.



Foxconn pokračuje v prevádzke v uzavretom prostredí a s obmedzeniami pre pohyb pracovníkov do ich ubytovní a do továrne, podľa aplikácie WeChat.



Analytici sa domnievajú, že zmiernenie politiky nulovej tolerancie COVID-19 v Číne by mohlo pomôcť zvýšiť decembrové predaje Foxconnu.