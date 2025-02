Foxconn je pripravený kúpiť podiel Renaultu v Nissane

Tchaj-pej 12. februára (TASR) - Taiwanský technologický gigant Foxconn je otvorený kúpe podielu francúzskej automobilky Renault v japonskom Nissane. Uviedol to predseda predstavenstva Jou Liou po tom, ako sa začali šíriť fámy, že má záujem o japonskú automobilku. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, minulý týždeň povedal agentúre AFP, že japonská firma je v procese upúšťania od diskusií o fúzii s Hondou a mohla by byť otvorená ďalším partnerom.



Taiwanský technologický gigant údajne vlani v decembri požiadal Renault, aby mu predal svoj podiel vo výške 35 %, ale po správach o rokovaniach s Hondou o možnej fúzii to odvolal. Šéf Foxconnu, ktorý je známy aj ako Hon Hai Precision Industry, v stredu potvrdil, že hovoril s Renaultom o spolupráci.



Foxconn je najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete a vyrába zariadenia pre veľké technologické spoločnosti vrátane iPhonov pre Apple. Snaží sa však o diverzifikáciu podnikania mimo montáže elektroniky do ďalších oblastí od elektrických vozidiel po polovodiče a servery.



"Hovoríme o spolupráci. Naším hlavným cieľom je hovoriť o spolupráci," povedal Jou Liou s tým, že Foxconn má záujem o spoluprácu a nie akvizíciu Nissanu, ktorého budúcnosť visí na vlásku po odstúpení od rokovaní o fúzii s Hondou.



Na otázku, či Foxconn kúpi podiel Renaultu v Nissane, novinárom povedal, že ak by bolo potrebné prevziať podiel Nissanu, aby Foxconn dosiahol spoluprácu, "budeme o tom uvažovať". Dodal, že Foxconn bol v kontakte s niekoľkými výrobcami automobilov vrátane Nissanu a Hondy.



Problémový Nissan je opäť na križovatke po tom, čo zdroje minulý týždeň uviedli, že rokovania s väčším rivalom Honda o vytvorení štvrtého svetového výrobcu automobilov skomplikovali rastúce rozdiely. Nissan je otvorený spolupráci s novými partnermi, ako je taiwanský Foxconn, uviedli minulý týždeň zdroje.