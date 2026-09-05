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Foxconn očakáva, že jeho výsledky prekonajú prognózy trhu

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Na archivnej snímke z 18. októbra 2022 logo spoločnosti Foxconn v Tchaj-peji. Foto: TASR/AP

Spoločnosť konštatovala, že jej augustové tržby medziročne vzrástli o 51,98 % na 921,8 miliardy taiwanských dolárov (25,2 miliardy eur).

Autor TASR
Tchaj-pej 5. septembra (TASR) - Taiwanská spoločnosť Foxconn, ktorá je najväčším zmluvným výrobcom elektroniky na svete, očakáva, že jej výsledky za tretí kvartál prekonajú prognózy trhu. Dôvodom je silný dopyt po umelej inteligencii, uviedla firma v sobotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Spoločnosť konštatovala, že jej augustové tržby medziročne vzrástli o 51,98 % na 921,8 miliardy taiwanských dolárov (25,2 miliardy eur). Druhý mesiac v rade tak prekročili sumu 900 miliárd TWD a dosiahli najvyššiu úroveň v histórii za august.

Keďže dopyt po umelej inteligencii naďalej rastie a produkty informačných a komunikačných technológií vstupujú do hlavnej sezóny druhej polovice roka, očakáva sa, že v treťom štvrťroku výroba postupne naberie na obrátkach,“ uviedol Foxcon vo vyhlásení. „V súčasnosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa výhľad spoločnosti na tretí štvrťrok zlepšil a očakáva sa, že jej celková výkonnosť prekoná predpovede trhu,“ dodal Foxconn.

(EUR = 36,72 TWD)
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