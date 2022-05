Foxconn Slovakia plánuje vstúpiť do automobilového priemyslu

Nitra 10. mája (TASR) – Foxconn Slovakia, spol. s r.o. plánuje realizovať vo svojom závode v Nitre nový investičný zámer Automatizovaná výroba elektroniky pre automobilový priemysel. Firma plánuje v tomto roku investovať 4,779 milióna eur prostredníctvom vlastných zdrojov. Nová investícia by mala prispieť k vytvoreniu 20 pracovných miest v rokoch 2022 až 2023, uviedol investor. Spoločnosť požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o investičnú pomoc na podporu realizácie investičného zámeru vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 597.000 eur.



Cieľom investície je diverzifikácia produkcie existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby, ktorá umožní investorovi vstúpiť do automobilového priemyslu prostredníctvom výroby dosiek plošných spojov pre moduly svetlometov do vozidiel. Aktuálne firma vyrába vo svojom závode v Nitre najmä LCD a OLED televízory a dosky plošných spojov pre využitie v televízoroch.



Firma začala pôsobiť v nitrianskom priemyselnom parku od roku 2007 pod obchodným názvom Sony Slovakia spol. s r.o. V roku 2010 spoločnosť Sony vytvorila strategickú alianciu s taiwanským elektrotechnickým gigantom Hon Hai Precision Industry pod obchodným názvom Foxconn a predala svoj väčšinový podiel v nitrianskom závode Sony Slovakia. V júni 2010 spoločnosť zmenila svoj názov na Foxconn Slovakia, spol. s r. o. Firma aktuálne zamestnáva 1400 ľudí, ročne vyrobí tri milióny televízorov a štyri milióny dosiek plošných spojov.