Foxconn Slovakia po dočasnom prerušení opäť spustil výrobu

Nitra 17. apríla (TASR) – Výrobca spotrebnej elektroniky Foxconn Slovakia spol. s r. o. po dočasnej odstávke obnovil výrobu vo svojom závode v nitrianskom priemyselnom parku. Zamestnanci sa do práce vrátili po veľkonočných sviatkoch. Ako informovala spoločnosť, rozsah výroby je upravovaný podľa aktuálneho dopytu.



Zamestnanci spoločnosti a jej dodávatelia boli povinní nosiť ochranné rúška v celom areáli firmy už pred odstavením výroby. Po ich návrate do práce zabezpečila firma ďalšie preventívne opatrenia.



„Všetci zamestnanci, dodávatelia i návštevníci si pri každom príchode do práce povinne merajú teplotu a absolvujú dezinfekciu rúk. Pokračuje sa v intenzívnej dezinfekcii priestorov spoločnosti, autobusov zamestnaneckej dopravy, došlej pošty a zásielok. Privážaný materiál sa preberá bez kontaktu s vodičmi nákladnej dopravy,“ informoval Foxconn.



V nitrianskom závode bola práca prerušená 23. marca. Počas odstávky sa v ňom uskutočnila dezinfekcia výrobných liniek. Pre zvýšenú ochranu zamestnancov sa v miestach výskytu väčšieho počtu osôb zaviedli dvojmetrové odstupy.



„Foxconn Slovakia začal s opatreniami proti novému koronavírusu ešte pred ich nariadením štátnymi orgánmi, pričom bol ich rozsah vždy širší a v predstihu pred požiadavkami vlády či Ústredného krízového štábu. Aj vďaka vyššie spomenutým a mnohým ďalším detailným opatreniam nebol zatiaľ v spoločnosti zaznamenaný žiadny prípad ochorenia COVID-19,“ konštatuje sa v stanovisku firmy.



Nitriansky závod spoločnosti Foxconn je výrobnou centrálou televízorov pre celú Európu, pričom produkcia smeruje aj na trhy krajín Blízkeho východu a Spoločenstva nezávislých štátov. Patrí medzi najväčších dodávateľov LCD a OLED televízorov, čo sa týka objemu a kapacity pre celý európsky trh. Ročné tržby spoločnosti Foxconn Slovakia presahujú jednu miliardu eur.