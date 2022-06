Foxconn spustí predsériovú výrobu pre automotive ešte v tomto roku

Nitra 21. júna (TASR) – Spoločnosť Foxconn Slovakia pôsobiaca v nitrianskom priemyselnom parku spustí predsériovú výrobu pre nových zákazníkov v automobilovom priemysle ešte v tomto roku. Potvrdil to výkonný riaditeľ firmy Peter Hrčka. Investícia na obstaranie technológie predstavuje 4,78 milióna eur. Štát ju v prípade splnenia investičných podmienok plánuje podporiť sumou vo výške 597.000 eur vo forme úľavy na dani z príjmov. V novej výrobe plánuje Foxconn vytvoriť 20 pracovných miest.



Foxconn Slovakia oznámil záujem vstúpiť do segmentu automotive pred dvoma rokmi. V minulom roku rozšíril svoj tím v Nitre o oddelenie výskumu a vývoja, ktoré sa aktívne podieľa na vývoji produktov pre automobilový priemysel. Následne získal potrebnú certifikáciu, ktorá bola predpokladom pre získanie nových kontraktov. Spoločnosť bude pre odberateľov vyrábať dosky plošných spojov pre moduly svetlometov do vozidiel.



Firma začala pôsobiť v nitrianskom priemyselnom parku od roku 2007 pod obchodným názvom Sony Slovakia, spol. s r. o. V roku 2010 spoločnosť Sony vytvorila strategickú alianciu s taiwanským elektrotechnickým gigantom Hon Hai Precision Industry pod obchodným názvom Foxconn a predala svoj väčšinový podiel v nitrianskom závode Sony Slovakia. V júni 2010 spoločnosť zmenila svoj názov na Foxconn Slovakia, spol. s r. o.



Hlavný výrobný program tvorí výroba LCD a OLED televízorov a dosiek plošných spojov na využitie v televízoroch. Spoločnosť s 1400 zamestnancami vyrobí ročne tri milióny televízorov a štyri milióny dosiek plošných spojov.