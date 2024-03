Foxconn vo 4. štvrťroku zvýšil čistý zisk o tretinu

Tchaj-pej 14. marca (TASR) - Taiwanský technologický gigant Foxconn, ktorý je najväčším zmluvným výrobcom elektroniky na svete, v poslednom kvartáli minulého roka zvýšil svoj zisk o tretinu. Silné čísla nasledovali po lepšom než očakávanom výsledku v predchádzajúcom štvrťroku, keď spoločnosť podporil zvýšený dopyt pred vianočnou sezónou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Čistý zisk za tri mesiace do konca decembra 2023 vzrástol o 33 % na 53,1 miliardy taiwanských dolárov (1,6 miliardy eur), oznámila vo štvrtok spoločnosť, ktorá je kľúčovým dodávateľom výrobcu iPhonov Apple.



Foxconn je najväčším súkromným zamestnávateľom v Číne, kde pre spoločnosť pracuje viac ako milión ľudí. Koncern sa v posledných rokoch snaží diverzifikovať svoj výrobný dodávateľský reťazec po tom, ako ho zasiahli prísne obmedzenia počas pandémie v Číne a rastúce napätie vo vzťahoch medzi Pekingom a Washingtonom.



Foxconn sa takisto usiluje o vstup na trh s elektrickými vozidlami a svoje investície plánuje nasmerovať do rýchlo rastúceho odvetvia technológií využívajúcich umelú inteligenciu. V októbri 2023 Foxconn a americký výrobca čipov oznámili, že sa spoja s cieľom vytvoriť tzv. "továrne na umelú inteligenciu", ktoré by riadili výrobu produktov novej generácie.



(1 EUR = 34,248 TWD)