Foxconn zaznamenal vo 4. štvrťroku pokles zisku

Taipei 30. marca (TASR) - Spoločnosť Foxconn Technology Group, výrobca elektroniky a počítačových súčiastok, zaznamenala vo 4. štvrťroku pokles zisku. To sklamalo ekonómov, ktorí očakávali lepší výsledok vďaka silnému predaju smartfónov a výpočtovej techniky počas pandémie nového koronavírusu.



Foxconn, ktorého najväčším klientom je americký koncern Apple, v utorok oznámil, že jeho čistý zisk za tri mesiace do konca decembra klesol medziročne o 4 % na 45,97 miliardy nových taiwanských dolárov (1,36 miliardy eur).



Analytici, ktorých oslovila spoločnosťou Refinitiv odhadovali, že Foxconn vykáže za 4. kvartál zisk v priemere 50,89 miliardy TWD. Dôvodom slabšieho výsledku je odklon taiwanského gigantu od elektroniky, jadra jeho podnikania, k výrobe elektrických vozidiel.



Tržby spoločnosti s formálnym názvom Hon Hai Precision Industry sa vo 4. štvrťroku zvýšili medziročne o 15 % na 2 bilióny TWD. Prispel k tomu najmä rast tržieb zo spotrebnej elektroniky vrátane inteligentných telefónov, ktoré sa v uplynulom štvrťroku podieľali až 63 % na celkových výnosoch, uviedol Foxconn bez ďalších podrobností.



Foxconn vyhlásil tiež, že v roku 2021 očakáva nárast tržieb zhruba o 10 % vďaka „silnejšiemu, ako očakávanému“ predaju smartfónov, a tiež notebookov a počítačov pre prácu na diaľku.



V uplynulých mesiacoch uzavrel Foxconn partnerstvá so širokou škálou výrobcov automobilov, vrátane spoločností Zhejiang Geely Holding Group, Byton a Fisker. Vo 4. štvrťroku majú byť predstavené dve ľahké vozidlá na platforme Foxconn a zhruba v rovnakom čase by mohol byť uvedený na trh elektrický autobus.



(1 EUR = 33,817 TWD)