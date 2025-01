FPÖ a ÖVP rokujú o zavedení odvodu zo ziskov rakúskych bánk

Viedeň 29. januára (TASR) - Slobodná strana Rakúska (FPÖ) a Rakúska ľudová strana (ÖVP), ktoré rokujú o zostavení vlády, zvažujú možnosť zavedenia mimoriadneho odvodu zo ziskov bánk. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at, ktorý sa v stredu odvolal na zdroje blízke rozhovorom.



Bankový odvod presadzuje FPÖ. Ľudovci sa pôvodne usilovali o zostavenie spoločnej vlády so Sociálnodemokratickou stranou Rakúska (SPÖ). Krach rozhovorov začiatkom januára odôvodnili okrem iného požiadavkou ľavicovej strany na zavedenie bankového odvodu. Podľa zdrojov blízkych súčasným rokovaniam je teraz ÖVP ochotná pristúpiť na požiadavku FPÖ, keďže nevidí alternatívu k vznikajúcej koalícii.



Denník Salzburger Nachrichten predtým v stredu informoval, že podľa predstáv vyjednávačov by bankový odvod mohol vyniesť rádovo stovky miliónov eur. Suma by sa potom nemala použiť na ozdravenie štátneho rozpočtu, ale najmä na podporu malých a stredných podnikov.