FPÖ a ÖVP sa dohodli na úspornom pláne v objeme 6,3 miliardy eur

Viedeň 13. januára (TASR) - Slobodná strana Rakúska (FPÖ) a Rakúska ľudová strana (ÖVP) sa dohodli na rozpočtovom pláne s cieľom stlačiť deficit verejných financií na úroveň, ktorú požaduje Európska komisia (EK). Dohodu potvrdili v pondelok lídri oboch strán na spoločnej tlačovej konferencii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Plán predpokladá v roku 2025 úspory v celkovej výške 6,3 miliardy eur. Predseda FPÖ Herbert Kickl hovoril o zásadnom rozhodnutí, vďaka ktorému sa Rakúsku podarí odvrátiť začatie procedúry nadmerného deficitu zo strany Komisie. Výkonný orgán Európskej únie minulý týždeň po krachu koaličných rokovaní a rezignácii rakúskeho kancelára Karla Nehammera oznámil, že od Viedne stále čaká návrhy opatrení na zníženie rozpočtového schodku. Komisia zvažuje začatie procedúry nadmerného deficitu voči Rakúsku, keďže schodok verejných financií krajiny prekračuje maastrichtské kritérium 3 % hrubého domáceho produktu.



Úspory sa majú podľa Kickla dosiahnuť bez nových daní vďaka odstráneniu daňových medzier a neodôvodnených výdavkov. Úradujúci predseda ľudovcov Christian Stocker oznámil, že s FPÖ spoločne pracujú aj na programe ozdravenia rozpočtu počas nasledujúcich siedmich rokov. Predstavitelia oboch strán sa teraz pripravujú na rokovania s EK a ďalšie podrobnosti oznámia tento týždeň vo štvrtok (16. 1.), uviedol na tlačovej konferencii poslanec FPÖ v rakúskom parlamente Arnold Schiefer.



FPÖ vyhrala parlamentné voľby z 29. septembra so ziskom takmer 29 percent hlasov, nasledovaná ÖVP s vyše 26 percentami a sociálnymi demokratmi s vyše 20 percentami. Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen zostavením novej vlády poveril vtedajšieho predsedu ľudovcov Nehammera, čo zdôvodnil tým, že všetky ostatné parlamentné strany odmietli so slobodnými spolupracovať. Koaličné rozhovory medzi ÖVP, sociálnymi demokratmi (SPÖ) a liberálnou stranou NEOS, ako aj následne medzi ÖVP a SPÖ, však zlyhali a Van der Bellen nakoniec poveril zostavením novej vlády lídra FPÖ Kickla.



Ľudovci naposledy so slobodnými vládli v rokoch 2017 - 2019 pod vedením kancelára Sebastiana Kurza (ÖVP). Koalícia sa rozpadla po prepuknutí škandálu "Ibizagate".