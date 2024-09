FPT Slovakia plánuje zvýšiť počet zamestnancov na 1000

Košice 17. septembra (TASR) - Ambíciou IT spoločnosti FPT Slovakia je v nadchádzajúcich rokoch rozšíriť stav zamestnancov na 1000, čiže zdvojnásobiť ich súčasný počet. Pri príležitosti desiateho výročia firmy so sídlom v Košiciach to uviedol jej riaditeľ a konateľ Coi Tran.



Spoločnosť informovala, že aktuálne naprieč Slovenskom zamestnáva takmer 500 IT špecialistov. V uplynulom roku jej celkové výnosy prekročili 25 miliónov eur, pričom tržby narástli o 30 % a zisk sa zvýšil o 40 %.



Vzhľadom na rozširovanie firemného portfólia firma hľadá ďalších špecialistov na projektovú, ale aj podpornú činnosť v rôznych oblastiach. Spoločnosť sa podľa jej riaditeľa zaoberá oblasťou implementácie a údržby SAP riešení, návrhom, vývojom a správou softvéru či nezávislým testovaním a zabezpečovaním kvality IT služieb v rámci energetického sektora. "Sme partnermi aj pre inovatívne riešenia v oblasti E-mobility, Smart Home či Renewables," uviedol Coi Tran. V rámci pôsobenia v Košiciach vyzdvihol spoluprácu s Technickou univerzitou Košice (TUKE) a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).



Materská spoločnosť FPT Software je globálnym poskytovateľom IT služieb so sídlom vo Vietname. Na slovenský IT trh vstúpila v roku 2014 ako prvý ázijský investor vo východoslovenskom regióne.



V Košiciach pracuje v súčasnosti v IT sektore 16.000 ľudí, informovala výkonná riaditeľka klastra Košice IT Valley Miriama Hučková. Snahou klastra, ktorý združuje firmy, univerzity a samosprávy, je podľa nej zvýšiť počet zamestnancov v IT sektore až na 20.000.